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В одной из библиотек района Текстильщики во время «Библионочи» покажут спектакль о любви
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В одной из библиотек района Текстильщики во время «Библионочи» покажут спектакль о любви 

Управа района Текстильщики 41 минуту назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Спектакль «Тургенев. О любви. Истории» увидят посетители библиотеки №113, которая расположена в районе Текстильщики, 21 апреля. Как рассказала заведующая учреждением культуры Резеда Якшибаева, постановку покажут в рамках общегородской акции «Библионочь».
— Зрители увидят пять историй о любви — веселых и грустных, трагичных и не очень, — узнают, хотят ли девушки неожиданных приключений и верят ли мужчины в счастливую любовь, — добавила Резеда Якшибаева.
Начало в 18.30. Адрес: улица Саратовская, дом 1, корпус 2. (мю)
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