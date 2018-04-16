В одной из библиотек района Текстильщики во время «Библионочи» покажут спектакль о любви

Спектакль «Тургенев. О любви. Истории» увидят посетители библиотеки №113, которая расположена в районе Текстильщики, 21 апреля. Как рассказала заведующая учреждением культуры Резеда Якшибаева, постановку покажут в рамках общегородской акции «Библионочь».

— Зрители увидят пять историй о любви — веселых и грустных, трагичных и не очень, — узнают, хотят ли девушки неожиданных приключений и верят ли мужчины в счастливую любовь, — добавила Резеда Якшибаева.

Начало в 18.30. Адрес: улица Саратовская, дом 1, корпус 2. (мю)