Ещё
Первый этап интернационального фестиваля завершился в МЭИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый этап интернационального фестиваля завершился в МЭИ 

Управа района Лефортово 25 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
В НИУ «МЭИ» района Лефортово 6 апреля завершился первый этап «Интерфестиваля 2018». Он проходил в течение двух месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— В программе «Интерфестиваля» приняли участие иностранные студенты, аспиранты и слушатели подготовительного отделения из стран дальнего и ближнего зарубежья, обучающиеся в МЭИ. В рамках «Интерфестиваля» прошла спартакиада, выставка и концерт. Культурная программа включала посещение балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Аэлита» в Государственном Кремлёвском Дворце, а также в театре имени Наталии Сац, — отметили в пресс-службе.
Заключительные мероприятия первого этапа «Интерфестиваля» проходили в Доме культуры МЭИ. На торжественном концерте наградили призеров Межвузовской олимпиады по русскому языку, отличников учебы, спортсменов, студентов, активно занимающихся общественной работой, а также победителей конкурса сайтов «Я учусь в МЭИ». (вт)
Управа района Лефортово: последние новости
Театрализованную постановку показали в библиотеке на Ухтомской Читатели библиотеки на Ухтомской отправились навстречу загадочным созвездиям «Космический» мультимедийный час провели на шоссе Энтузиастов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х10
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Назван новый Джеймс Бонд12
Главные хиты Аллы Пугачевой10
10 комедий, которые способны улучшить понедельник
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение