Первый этап интернационального фестиваля завершился в МЭИ

В НИУ «МЭИ» района Лефортово 6 апреля завершился первый этап «Интерфестиваля 2018». Он проходил в течение двух месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— В программе «Интерфестиваля» приняли участие иностранные студенты, аспиранты и слушатели подготовительного отделения из стран дальнего и ближнего зарубежья, обучающиеся в МЭИ. В рамках «Интерфестиваля» прошла спартакиада, выставка и концерт. Культурная программа включала посещение балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Аэлита» в Государственном Кремлёвском Дворце, а также в театре имени Наталии Сац, — отметили в пресс-службе.

Заключительные мероприятия первого этапа «Интерфестиваля» проходили в Доме культуры МЭИ. На торжественном концерте наградили призеров Межвузовской олимпиады по русскому языку, отличников учебы, спортсменов, студентов, активно занимающихся общественной работой, а также победителей конкурса сайтов «Я учусь в МЭИ». (вт)