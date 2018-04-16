В Печатниках вспомнили творчество Александра Островского

В начале апреля в библиотеке №132 прошел бенефис писателя, посвященный 195-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского . Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.

«Гостям библиотеки культуролог Наталья Строганова рассказала о жизненном, творческом пути юбиляра, и о его пьесах, не утративших своей актуальности и в наши дни. Просмотр отрывков из спектаклей московских театров по произведениям Александра Николаевича дополнил впечатление от интересной встречи», — говорится в сообщении.

Напомним, библиотека №132 находится по адресу: ул. Шоссейная, д.50. (то)