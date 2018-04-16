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В Печатниках вспомнили творчество Александра Островского
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В Печатниках вспомнили творчество Александра Островского 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Новые печатники
В начале апреля в библиотеке №132 прошел бенефис писателя, посвященный 195-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.
«Гостям библиотеки культуролог Наталья Строганова рассказала о жизненном, творческом пути юбиляра, и о его пьесах, не утративших своей актуальности и в наши дни. Просмотр отрывков из спектаклей московских театров по произведениям Александра Николаевича дополнил впечатление от интересной встречи», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека №132 находится по адресу: ул. Шоссейная, д.50. (то)
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