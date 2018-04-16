Николай Цискаридзе — о творчестве, труде и балетном бизнесе

В Детской музыкальной школе имени Танеева прошла встреча с народным артистом России, ректором Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николаем Цискаридзе

Он рассказал о своей профессии и о том, с какими сложностями пришлось сталкиваться. С детских лет он мечтал выступать на сцене. В любом качестве. Однажды, проходя мимо балетного училища, он увидел информацию о наборе на обучение, вдохновился и уговорил маму отправить его туда. Правда, Николай со смехом признался, что если бы тогда увидел, как тяжело танцорам приходится за кулисами, то никогда бы не пошел в балет.

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