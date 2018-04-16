Театр-студия «69» покажет спектакль о Владимире Маяковском в библиотеке на улице Софьи Ковалевской

Театр-студия «69» представит свой новый спектакль «Облако в штанах» о жизни Владимира Маяковского в библиотеке № 30 на улице Софьи Ковалевской 26 апреля. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Казаченко.

— Это спектакль о страстной любви великого советского поэта к Лиле Брик длиною в жизнь, — рассказала Казаченко. — В постановке использованы ранние стихотворения и поэмы Маяковского. В роли лирического героя выступит Владимир Сечкин . Сценарий создан Георгием Червинским

Зрителей будут ждать к 18.00. Вход свободный. Напоминаем, библиотека № 30 располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, д. 8, корп. 1. (то)