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Театр-студия «69» покажет спектакль о Владимире Маяковском в библиотеке на улице Софьи Ковалевской
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Театр-студия «69» покажет спектакль о Владимире Маяковском в библиотеке на улице Софьи Ковалевской 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Театр-студия «69» представит свой новый спектакль «Облако в штанах» о жизни Владимира Маяковского в библиотеке № 30 на улице Софьи Ковалевской 26 апреля. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Казаченко.
— Это спектакль о страстной любви великого советского поэта к Лиле Брик длиною в жизнь, — рассказала Казаченко. — В постановке использованы ранние стихотворения и поэмы Маяковского. В роли лирического героя выступит Владимир Сечкин. Сценарий создан Георгием Червинским.
Зрителей будут ждать к 18.00. Вход свободный. Напоминаем, библиотека № 30 располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, д. 8, корп. 1. (то)
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