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Известные люди столицы прочитают отрывки современной прозы в Государственной библиотеке
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Известные люди столицы прочитают отрывки современной прозы в Государственной библиотеке 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Арбатские Вести
Отрывки из современных литературных прозаических произведений прочитают известные актеры и ведущие в стенах Российской государственной библиотеки. Мероприятие состоится 21 апреля в ходе проведения Всероссийской акции «Библионочь».
На официальном сайте организаторы проинформировали о том, что посетители услышат своеобразную смесь литературы, театра и стендапа, которую представят в своих выступлениях артисты. Основой для создания их творческого номера станут лирико-сатирические литературные зарисовки современных авторов.
Участниками необычных прочтений: актеры театра и кино Ингеборга Даптунайте, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Чеботарев и писатели Алекснадр Цыпкин и Александр Маленков.
Начало встречи запланировано на 21:00 по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
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