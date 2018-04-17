Известные люди столицы прочитают отрывки современной прозы в Государственной библиотеке

Отрывки из современных литературных прозаических произведений прочитают известные актеры и ведущие в стенах Российской государственной библиотеки. Мероприятие состоится 21 апреля в ходе проведения Всероссийской акции «Библионочь».

На официальном сайте организаторы проинформировали о том, что посетители услышат своеобразную смесь литературы, театра и стендапа, которую представят в своих выступлениях артисты. Основой для создания их творческого номера станут лирико-сатирические литературные зарисовки современных авторов.

Начало встречи запланировано на 21:00 по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.