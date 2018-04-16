Пляски с идеологическим подтекстом

Советские журналисты готовы были ко всему относиться серьезно и от всего требовать глубокого подтекста — даже если это смотр самодеятельности или выступление кукольного театра. В заметке 1938 года критика не устроил низкий уровень мастерства и оформления в спектакле. Его коллеге из 1961 года этот самый уровень показался непомерно высоким.

Среди бумажных цветов

«Самая опытная балерина станет в тупик, если ей предложат танцевать в водолазном костюме. И легко понять сочувствие зрительного зала к девочке, отплясывавшей русский танец в… калошах, стеснявших ее движения и никак не гармонировавших с национальным костюмом. Происходило это на смотре художественной самодеятельности Сокольнического парка культуры и отдыха. К сожалению, до сих пор в художественной самодеятельности не покончили с возмутительно беззаботным отношением к художественному оформлению На смотре Киевского района молодежью фабрики им. Шкирятова показан спектакль «Как закалялась сталь» Павел Корчагин и все его друзья беспрестанно воевали с падавшей на них дверью. Световые «эффекты» раздражали зрителя: сцена превращалась в театр теней. Желая изобразить Южное побережье, где живет больной Павел, режиссер… поставила на сцене развесистую искусственную пальму и бумажные цветы со столиков клубного буфета.

Молодой коллектив фабрики… существует лишь полгода. Общественные организации должны помочь молодому кружку в учебе и создать нормальные условия для его работы» (1938)

Буржуазным художникам слишком слабо досталось

«Популярнейший в Румынии кукольный театр «Цындэрикэ» привез в Москву три спектакля для взрослых Театр… прежде всего поражает высокой техникой кукловождения. Диву даешься, как умудряются управлять нитями артисты. В спектаклях частенько используются эксцентрические приемы: увидя, что мост взорван бандитом… детектив заменяет один из его пролетов, ухватившись руками за одну, а ногами за другую ферму. Актеры добиваются четких психологических характеристик действующих лиц Но мы убеждены в том, что только значительное содержание может принести театру подлинный и долговременный успех. Как ни подходи к «Юмору на ниточках», но это, в первую очередь, демонстрация возможностей кукол и кукловодов. Здесь даже элемент пародии невелик.

В «Руке с пятью пальцами» мы больше поражаемся все новым и новым выдумкам режиссера, чем ощущаем злую издевку над теми буржуазными художниками, которые засоряют головы людям различной дребеденью…» (1961)