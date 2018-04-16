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Ремонт театра Горького не окончат к ЧМ-2018, фасад завесят баннерами
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Ремонт театра Горького не окончат к ЧМ-2018, фасад завесят баннерами 

Деловое сообщество 2 часа назад
Информацию о проведении аукциона выложили на сайте госзакупок. Деньги выделят из бюджета на декорирование площадки фестиваля болельщиков, власти готовы потратить на нее 22 млн рублей. Сколько конкретно средств из этой суммы уйдет на производство огромных баннеров пока не ясно.
Согласно информации на сайте госзакупок, баннеры должны быть огнеупорными, с интерьерной печатью и морозоустойчивыми. Что будет на них изображено пока загадка, вероятнее всего они будут показывать вид театра после реконструкции.
Здание театра драмы имени Максима Горького считается образцом советского конструктивизма. Между прочим, Лондонском музее истории архитектуры Россию представляют всего два макета: собор Василия Блаженного и Драматический театр им. Максима Горького.
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