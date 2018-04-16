Минкультуры РФ может возобновить выдачу сертификатов им. О. Табакова для театров и филармоний

Министерство культуры России рассмотрит вопрос о возобновлении выдачи премиальных сертификатов им. О. Табакова для театров и филармоний. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

«Это будет решение министра, если будет такое решение принято, то такие сертификаты вновь будут возобновлены», — сказал А. Журавский.

По его словам, такие сертификаты уже вручались ранее, их получали коллективы, которые достигли наилучших показателей по внебюджетным доходам.

«Были премиальные сертификаты в 2015 и 2016 гг. Эти сертификаты выдавались театральным и филармоническим коллективам, которые достигали наилучших показателей по внебюджетным доходам. Сертификаты носят имя Олега Табакова, потому что министр культуры так назвал эти сертификаты, так как Олег Павлович Табаков выступал за экономическую эффективность театров, справедливо говоря, что пустой театр или неполный — явление противоестественное», — сказал А. Журавский.

В свою очередь директор театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок , выступая на итоговой коллегии Минкультуры РФ, от имени театрального сообщества попросил сохранить традицию выдачи премиальных сертификатов. По его мнению, премиальные сертификаты нужны, поскольку это «подстегивает в работе и создает здоровую конкуренцию.

Народный артист СССР О. Табаков, возглавлявший МХТ им. А. Чехова и театр „Табакерка“, умер 12 марта на 83-м году жизни.