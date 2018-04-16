С. Собянин: Реставрация здания «Современника» на Чистых прудах завершится к сентябрю

Реставрация здания театра «Современник» на Чистых прудах завершится к сентябрю 2018 г. Об этом в ходе осмотра работ по капитальному ремонту сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

«Самое главное — чтобы к новому сезону работы были закончены. Мы уже видим, что основные работы выполнены, тем не менее, достаточно еще задач, которые необходимо решить», — сказал С. Собянин.

Мэр поздравил всех собравшихся с юбилеем театра — 15 апреля «Современнику» исполнилось 62 года.

Как отмечается в материалах столичного департамента культуры, строительные работы по обновлению интерьера выполнены на 91%, фасадов — на 82%. Так же на 82% выполнены работы по декоративному оформлению здания.

Ранее сообщалось, что реконструкция здания театра «Современник» на Чистопрудном бульваре завершится в 2018 г. Уточнялось, что проект предусматривает расширение возможностей для постановок и создание комфортных условий для зрителей, воссоздание на фасаде здания исторической надписи «Кинотеатр „Колизей“. Кроме того, в зоне для зрителей обновят двери и окна, в буфетах, vip-зонах и комнатах отдыха артистов заменят люстры, бра, светильники, оборудование и мебель.

В период проведения реставрации основной сцены актеры театра играют спектакли во Дворце на Яузе.