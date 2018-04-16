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Собянин: реставрация здания «Современника» на Чистых прудах завершится к сентябрю
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Собянин: реставрация здания «Современника» на Чистых прудах завершится к сентябрю 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход капитального ремонта театра «Современник». «Самое главное — чтобы к новому сезону работы были закончены. Мы уже видим, что основные работы выполнены, тем не менее, достаточно еще задач, которые необходимо решить», — приводит слова Собянина АГН «Москва».
Мэр поздравил всех собравшихся с юбилеем театра — 15 апреля «Современнику» исполнилось 62 года.
Как отмечается в материалах столичного департамента культуры, строительные работы по обновлению интерьера выполнены на 91%, фасадов — на 82%. Так же на 82% выполнены работы по декоративному оформлению здания.
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