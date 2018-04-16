Собянин: реставрация здания «Современника» на Чистых прудах завершится к сентябрю

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход капитального ремонта театра «Современник». «Самое главное — чтобы к новому сезону работы были закончены. Мы уже видим, что основные работы выполнены, тем не менее, достаточно еще задач, которые необходимо решить», — приводит слова Собянина АГН «Москва».

Мэр поздравил всех собравшихся с юбилеем театра — 15 апреля «Современнику» исполнилось 62 года.

Как отмечается в материалах столичного департамента культуры, строительные работы по обновлению интерьера выполнены на 91%, фасадов — на 82%. Так же на 82% выполнены работы по декоративному оформлению здания.