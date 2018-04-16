Реставрация здания «Современника» на Чистых Прудах завершится к сентябрю

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник ознакомился с ходом реконструкции здания театра «Современник» на Чистопрудном бульваре, отметив, что работы планируется завершить к новому театральному сезону в сентябре.

"Самое главное, чтобы к новому сезону театр был закончен. Мы уже видим, что основные работы выполнены, тем не менее, достаточно много задач, которые необходимо еще решить", — сказал Собянин, осмотрев реконструируемый театр вместе с артистами «Современника». Он назвал достаточно сложным проект капремонта здания театра.

"Когда первый раз Галина Борисовна (Волчек, художественный руководитель театра) подошла с идеей реставрации, серьезной внутренней реконструкции, по правде говоря, я отнесся с недоверием к этому проекту. Потому что это был разгар кризиса, с одной стороны. С другой стороны, вопрос даже не в деньгах, а в сложности такого рода проектов", — отметил Собянин, пояснив, что иногда сложные строительные проекты превращаются в долгострои.

"По отношению к «Современнику» это невозможно было представить. Театр должен был работать и радовать зрителей своим творчеством", — заявил мэр Москвы. Он напомнил, что на время капремонта основной сцены театра ему было предоставлено временное помещение, постановки в котором посетили уже сотни тысяч зрителей.

О театре

Театру «Современник» 15 апреля исполнилось 62 года. Первое помещение театр получил в 1961 году на площади Маяковского, которое впоследствии снесли. В здание бывшего кинотеатра постройки 1913-1914 годов на Чистопрудном бульваре театр переехал в 1974 году. С того времени ремонтно-реставрационные работы в здании не проводились.

В ходе капитального ремонта в здании театра укреплены фундаменты, усилены плиты зрительного зала, заменена кровля, обновлены фасады. Также полностью обновят сценическую часть, которая получит современные инженерные системы.

На время реконструкции основного здания спектакли «Современника» временно показывают во «Дворце на Яузе» вблизи станции метро «Электрозаводская». «Другая сцена» театра «Современник» на Чистопрудном бульваре продолжает работать.