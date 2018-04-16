Реставрацию основной сцены театра «Современник» завершат к сентябрю — Собянин

Реставрация основной сцены театра «Современник» завершится к сентябрю. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра здания на Чистых Прудах. Сейчас его готовность составляет 70 процентов. Здание начала 20-го века с элементами античной архитектуры не видело ремонта с 1974-го года. Технические обследования показали, что отдельные элементы износились на 60 процентов, а инженерные системы — на все 80. Реставрация началась 1,5 года назад. После завершения всех работ здание получит исторический облик, а внутри — современные решения. Как обещают специалисты, у режиссеров появятся новые возможности для реализации технически сложных постановок. В ближайшие три года в столице планируют завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт еще 25-ти театров. В том числе это Театр Эстрады, театр «Модерн» — малая сцена, а также Театры имени Пушкина и Маяковского. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.. Реставрация основной сцены театра «Современник» завершится в Москве к сентябрю. Реставрация основной сцены театра «Современника» на Чистопрудном бульваре в Москве завершится к сентябрю этого года, здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы. «Вчера — 15 апреля — „Современнику“ исполнилось 62 года. Поздравляю поклонников одного из лучших московских театров с этим замечательным праздником. Главный подарок вас ждет через несколько месяцев. Новый театральный сезон „Современник“ начнет в своем историческом здании на Чистопрудном бульваре. Ремонт и реставрация подходят к концу», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Свое первое помещение московский театр «Современник» получил в 1961 году по адресу: Триумфальная площадь (в то время — площадь Маяковского), дом 1. В 1974 году «Современник» переехал в здание бывшего кинотеатра на Чистопрудном бульваре, дом 19. Это здание с элементами античной архитектуры в стиле неоклассицизма и модерна было построено в 1913-1914 годах по проекту архитектора Романа Клейна для кинотеатра «Колизей». С момента въезда театра «Современник» ремонтно-реставрационные работы в здании не проводились. По результатам технических обследований строительных конструкций и инженерных систем было выявлено, что физический износ отдельных конструктивных элементов здания достиг 60%, инженерных систем — до 80%. Реставрация исторического здания площадью 7,06 тысячи квадратных метров началась в сентябре 2016 года. Ее цель — приспособление основной сцены театра «Современник», его помещений, инженерных сетей и систем к современному использованию, а также модернизация технологического оборудования. По состоянию на апрель, готовность объекта составляет 70%. Завершить реставрацию планируется в августе. На время реставрационных работ спектакли основной сцены переведены на площадку театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» на площади Журавлева. «Другая сцена» и касса театра продолжают работать на Чистопрудном бульваре в обычном режиме.

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