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Собянин осмотрел ход капремонта театра «Современник»
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Собянин осмотрел ход капремонта театра «Современник» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Здание на Чистых прудах с элементами античной архитектуры. Таким знают театр «Современник» поклонники. Таким он снаружи и останется, несмотря на масштабную реконструкцию, которая идет в театре уже полтора года. Здание было построено в начале прошлого века по проекту архитектора Романа Клейна для кинотеатра «Колизей». С момента, когда здесь обосновался «Современник», никаких ремонтных работ в театре не проводилось, передает "ТВ Центр".
Физический износ отдельных конструктивных элементов здания достиг 60%. Инженерных систем и вовсе — 80.
"Когда первый раз Галина Борисовна подошла с идеей реставрации, серьезной внутренней реконструкции, по правде говоря, я отнёсся с недоверием к этому проекту. Мы знаем, как иногда они зависают и превращаются в долгострой. По отношению к «Современнику» это было невозможно представить. Театр должен был работать и радовать зрителей своим творчеством. Самое главное, чтобы к новому сезону театр был закончен, мы уже видим, что основные работы выполнены", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Строители укрепили фундамент, заменили кровлю, провели гидроизоляцию подвалов и полностью обновили инженерные системы театра. Уже частично проведена отделка. Но основные работы ведутся в зоне сцены. Артисты и режиссеры заинтригованы. Строители обещают, что после реконструкции в театре появится возможность для реализации технически сложных постановок.
Артисты рассказывают, что в последние годы многие конструкции, в том числе и круг на сцене, заржавели. В обновленном здании техническое оснащение будет на мировом уровне.
Дизайн-проект обновленного «Современника», над которым работал Александр Боровский, предполагает сохранение связи времен. За современными технологиями останется видна история. На время работ основная сцена театра переехала на площадку Дворца на Яузе. И труппа провела там уже два театральных сезона. Артисты с нетерпением ждут возвращения на родную сцену.
Работы в театре идут по графику. Уже в сентябре артисты начнут готовиться на обновленной сцене к открытию нового сезона.
Екатерина Гоголева, Владислав Подымский, Александр Ивановский, Дмитрий Иванов. «ТВ Центр».
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