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Театр Сац поставит детский «хоррор» «Лес, ведьма и горящий шкаф»
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Театр Сац поставит детский «хоррор» «Лес, ведьма и горящий шкаф» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Детский музыкальный театр имени Наталии Сац готовит «веселый хоррор» «Лес, ведьма и горящий шкаф» по опере Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель». Премьерные показы пройдут 21 и 22 апреля, а также 20 мая и 30 июня на Малой сцене, сообщили в понедельник в пресс-службе театра.
"Театр имени Наталии Сац представляет премьеру спектакля в таком жанре, к которому не обращался ранее ни один музыкальный театр, и уж точно — ни один детский театр. Опера «Лес, ведьма и горящий шкаф» — это «веселый хоррор» для детей и их родителей", — прокомментировала будущую премьеру пресс-секретарь театра Надежда Дараган.
"Гензель и Гретель" в первоначальном виде — довольно мрачная история, несмотря на все пряничные домики и нескончаемые запасы сладостей у ведьмы, — привели в пресс-службе слова режиссера Надежды Бахшиевой. — В нашем спектакле центральное место отводится не мармеладу и шоколаду, а надломленному миру некогда счастливой семьи. Череда испытаний приводит героев к пониманию того, что семья — это самое главное, так же, как и добро. Наш «веселый хоррор» напомнит, что даже в том, что кажется темным и беспросветным, есть свет и спасение".
В театре также связывают постановку со знакомством широкой российской публики с этим произведением. «Одна из главных задач нашего театра — просветительская. Мы хотим, чтобы юные зрители и их родители каждый раз, приходя к нам, узнавали что-то новое про этот мир, про литературу, сказки и музыку разных народов», — процитировали в пресс-службе художественного руководителя театра Георгия Исаакяна.
"Как родитель (а у меня две дочки), я уверен, что страшилки — это важнейшая часть детской культуры, через них дети вытесняют все неизведанное в сферу карнавального, смешного, нелепого, — продолжил Исаакян. — Ведь и для нас в нашем собственном детстве было невыносимым кошмаром и наслаждением ночью в пионерском лагере рассказывать сказки про черную руку, с ужасом и восторгом ожидая, кто первый завизжит. Просто мы про это забыли. А опера Хумпердинка «Гензель и Гретель» напомнит нам о нас самих, маленьких, и, надеюсь, станет поводом для того, чтобы мы поговорили со своими детьми о чем-то очень важном".
Специально для Театра имени Наталии Сац Алевтина Иоффе, которая является музыкальным руководителем и дирижером спектакля, и Владимир Белунцов подготовили музыкальную редакция оперы для Малой сцены и камерного оркестра.
"Гензель и Гретель"
"Гензель и Гретель" — трехактная романтическая опера немецкого композитора Энгельберта Хумпердинка, либретто которой основано на одноименной детской сказке братьев Гримм. Первая постановка оперы состоялась в 1893 году.
По сюжету разгневанная мать отправляет своих детей Гензель и Гретель в лес за ягодами. Дети не успевают собрать корзинку до заката и вынуждены ночевать в лесу, где встречают ведьму. Она хочет сделать из них пряники, но детям удается перехитрить злодейку и вернуться домой.
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