Сергей Собянин: Историческое здание «Современника» должно быть готово к новому театральному сезону

В историческом здании театра «Современник» на Чистопрудном бульваре завершены основные строительные работы. «Самое главное, чтобы к сезону 2018 года театр был готов. Мы уже видим, что основные работы выполнены. Тем не менее достаточно еще задач, которые необходимо решить», — отметил Сергей Собянин

Реставрация исторического здания площадью 7,06 тысячи квадратных метров началась в сентябре 2016 года. С момента въезда театра в 1974 году ремонтно-реставрационные работы здесь не проводились. Физический износ некоторых элементов постройки достиг 60 процентов, инженерных систем — до 80 процентов.

Цель реставрации — приспособить основную сцену театра, его помещения, инженерные сети и системы к современному использованию, а также модернизировать технологическое оборудование.

В здании укрепляют фундамент, идут работы по усилению плиты зрительного зала, замене кровли и перекрытий сценической коробки, гидроизоляции подвалов, восстановлению наружного исторического облика здания, замене кондиционеров, кресел зрительного зала, оборудованию сценической части и инженерных систем театра. На сегодняшний день готовность объекта составляет 70 процентов. Работы ведутся по дизайн-проекту заслуженного художника России Александра Боровского.

Во время капитального ремонта заменят сценическое оборудование, верхнюю и нижнюю механизацию сцены. Это позволит показывать спектакли в новом формате.

После реставрации «Современник» превратится в комфортное театральное пространство для зрителей и артистов. Кроме того, здесь появятся дополнительные возможности для реализации технически сложных постановок и режиссерских замыслов.

«Мы должны, с одной стороны, сделать объект совершенно безопасным, надежным, доступным для разных групп граждан, то есть отвечающим современным требованиям, с одной стороны. С другой стороны, он должен быть не просто залом с сиденьями — это памятник архитектуры (архитектор — Роман Клейн ), объект, который значим для Москвы», — сообщил руководитель Департамента культуры Александр Кибовский

На время реставрационных работ спектакли основной сцены можно увидеть на площадке театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» по адресу: площадь Журавлева, дом 1. Другая сцена и касса театра продолжают работать на Чистопрудном бульваре в обычном режиме.

«Театр должен был работать и радовать зрителей своим творчеством. Поэтому мы подобрали помещение, где сейчас идут спектакли, и, по-моему, за прошлый год «Современник» посетили больше 200 тысяч зрителей — это огромное количество», — сказал Сергей Собянин.

В апреле 2014 — июле 2015 года был выполнен капитальный ремонт административного корпуса театра площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Он находится по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 19, строение 2.

Завершить реставрацию основной сцены театра планируется в августе 2018 года, к новому театральному сезону. В настоящее время зданию на Чистопрудном бульваре присвоен статус выявленного объекта культурного наследия.

История театра «Современник»

В 2018 году «Современнику» исполнилось 62 года. Сергей Собянин поздравил с праздником коллектив театра.

«Современник» был основан в 1956 году группой молодых актеров. Датой рождения театра считается 15 апреля — день премьеры спектакля по пьесе Виктора Розова «Вечно живые».

Первое помещение «Современник» получил в 1961 году по адресу: Триумфальная площадь (площадь Маяковского), дом 1. Затем театр переехал в здание бывшего кинотеатра на Чистопрудном бульваре (дом 19).

Здание с элементами античной архитектуры в стиле неоклассицизм и модерн было построено в 1913–1914 годах по проекту архитектора Романа Клейна для кинотеатра «Колизей». Заказчиком стал купец Александр Гуськов , владевший этим земельным участком с 1880 года.

В 1924–1932 годах в здании проходили спектакли Первого рабочего театра Пролеткульта. С 1932 по 1936 год здесь работал Московский драматический театр ВЦСПС во главе с Алексеем Диким. В 1970 году «Колизей» закрыли, а в 1974 году здесь обосновался «Современник».

Сейчас в репертуаре театра 35 спектаклей. В 2017 году было сыграно 433 спектакля. Их посетили 217,6 тысячи зрителей.

На фестивале «Оттепель: лицом к будущему» прошли поэтические вечера в Новой Третьяковке с участием актеров театра, посвященные поэтам-шестидесятникам, вечер в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, посвященный спектаклю «Баллада о невеселом кабачке» и концерт «Шагаю по Москве. Песни оттепели» в «Музеоне».

В мае 2017 года состоялись большие гастроли «Современника» в Лондоне. Зрителям показали три постановки Галины Волчек — «Три товарища», «Двое на качелях» и «Три сестры». Кроме этого, в Лондоне театр организовал несколько специальных событий на площадке Pushkin House, где была открыта выставка, посвященная «Современнику».

Гастроли прошли также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кемерово, Сочи, Ярославле, Орске и Новотроицке.

Обновленные городские театры

По словам Александра Кибовского, за последние пять лет для московских театров отремонтировали и заново построили 71 объект площадью 88 тысяч квадратных метров.

«В работу будут взяты еще пять театров. Таким образом, общее количество театров, в которых пройдут работы в ближайшие три года, составит еще 25 (общей площадью 107 тысяч квадратных метров). И еще множество объектов. Таким образом, мы получим огромное обновление всего комплекса московских театральных учреждений», — добавил руководитель Департамента культуры.

Благодаря программе строительства, реконструкции и ремонта городских театров с 2013 по 2017 год были введены в эксплуатацию после капитального ремонта Театр кошек Куклачева, театры «Тень» и «Экспромт». Выполнены локальные работы по ремонту 11 театральных зданий, включая здания Театра сатиры, Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, «Уголка дедушки Дурова» и других.

Завершилось строительство Театрально-концертного объединения под руководством Александра Градского , а также Центра культуры, искусства и досуга имени Аркадия Райкина с Театральной школой Константина Райкина

В 2014 году ввели в эксплуатацию после капитального ремонта новую сцену Театра имени Марии Ермоловой, завершили работы в зданиях Театра под руководством Армена Джигарханяна (малая сцена), филиала Театра имени Владимира Маяковского и мастерских Театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Также завершились локальные работы по ремонту трех театральных зданий: Театра имени Моссовета , театров «МОСТ» и «Модерн» — и строительство театра фольклора «Русская песня» под управлением Надежды Бабкиной.

В 2015 году были закончены I этап капитального ремонта электротеатра «Станиславский», реставрация Дома культуры имени И. В. Русакова для размещения Театра Романа Виктюка , реставрация комплекса зданий музыкального театра «Геликон-опера», строительство новой сцены Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, а также капитальный ремонт нового здания Московского государственного академического театра танца «Гжель».

В 2016 году завершилось создание «Нового пространства» (театрального квартала) Государственного театра наций, новой сцены Театра под руководством Олега Табакова, строительство Московского театра детской книги «Волшебная лампа» и капитальный ремонт Театра на Перовской и Театра Луны («Маленькая Луна»).

В прошлом году подошел к концу капитальный ремонт зданий и помещений Театра на Таганке, Театра на Покровке, театра «Около дома Станиславского».

В ближайшие три года — с 2018-го по 2020-й — планируется завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт еще 25 театров. Среди них театр «Современник», «Школа современной пьесы», Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, «Шалом», Театр эстрады, «Модерн» (малая сцена), театры имени Владимира Маяковского, имени А. С. Пушкина и других.