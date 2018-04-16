Отборочный тур фестиваля «Вальс Победы» пройдет 21 апреля в Москве

Творческие коллективы из разных регионов России выступят в Москве на отборочном туре международного военно-патриотического фестиваля «Вальс Победы» 21 апреля, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«В музее выступят творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красногорска и Тверской, Смоленской, Саратовской и других областей России, а также иностранных государств. В исполнении артистов прозвучат военно-патриотические песни, зрители также увидят танцевальные композиции, посвященные Дню Победы», — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в событии примет участие заслуженный артист России, президент фестиваля Феликс Царикати . Гала-концерт с участием победителей фестиваля состоится 8 мая в Музее Победы.

Международный военно-патриотический фестиваль «Вальс Победы» проводится с целью воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В фестивале принимают участие вокалисты, танцоры, инструменталисты, актеры, чтецы в возрасте от 5 лет.