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Московский областной театр кукол покажет «Ревизора» на международном фестивале
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Московский областной театр кукол покажет «Ревизора» на международном фестивале 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Коллектив Московского областного театра кукол принимает участие в XII международном фестивале театров кукол, в рамках которого он покажет спектакль «Ревизор», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«Театр кукол представит на фестивале спектакль «Ревизор» — премьерную постановку, вошедшую в 2017 году в лонг-лист Национальной премии «Золотая маска». В 2018 году у театра запланированы показы спектаклей в республике Адыгея и Челябинской области. Театр примет участие в трех фестивалях», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Фестиваль «Муравейник» проводится один раз в два года, и в 2018 году посвящен 100-летию Ивановской области. В «Муравейнике 2018» участвуют 18 театральных коллективов из Израиля, Беларуси, Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Белгорода, Вологды, Южно-Сахалинска, Оренбурга, Тулы, Перми, Рязани, Костромы, Ярославля, Владимира, Курска, Рыбинска. В рамках фестиваля традиционно пройдет творческая лаборатория.
Областной театр кукол ежегодно выпускает 2-3 премьерные постановки и ведет активную проектную деятельность. В 2017 году театр показал на территории региона свыше 80 спектаклей для 35 тысяч зрителей. В прошлом году состоялись гастроли в республику Крым, Красноярск, Кострому, Хабаровск, а также поездки на пять фестивалей международного и межрегионального уровня.
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