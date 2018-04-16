Московский областной театр кукол покажет «Ревизора» на международном фестивале

Коллектив Московского областного театра кукол принимает участие в XII международном фестивале театров кукол, в рамках которого он покажет спектакль «Ревизор», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Театр кукол представит на фестивале спектакль «Ревизор» — премьерную постановку, вошедшую в 2017 году в лонг-лист Национальной премии «Золотая маска». В 2018 году у театра запланированы показы спектаклей в республике Адыгея и Челябинской области. Театр примет участие в трех фестивалях», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева

Фестиваль «Муравейник» проводится один раз в два года, и в 2018 году посвящен 100-летию Ивановской области. В «Муравейнике 2018» участвуют 18 театральных коллективов из Израиля, Беларуси, Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Белгорода, Вологды, Южно-Сахалинска, Оренбурга, Тулы, Перми, Рязани, Костромы, Ярославля, Владимира, Курска, Рыбинска. В рамках фестиваля традиционно пройдет творческая лаборатория.

Областной театр кукол ежегодно выпускает 2-3 премьерные постановки и ведет активную проектную деятельность. В 2017 году театр показал на территории региона свыше 80 спектаклей для 35 тысяч зрителей. В прошлом году состоялись гастроли в республику Крым, Красноярск, Кострому, Хабаровск, а также поездки на пять фестивалей международного и межрегионального уровня.