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Юные жонглеры и воздушные гимнасты получили заслуженные награды
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Юные жонглеры и воздушные гимнасты получили заслуженные награды 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В Школе циркового искусства имени Юрия Никулина прошли гала-концерт и церемония награждения победителей десятого Открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках».
Участниками фестиваля в этом году стали свыше 300 детей не только из Москвы, но и из других городов России. Лучших определили в пяти номинациях, в том числе «Социоцирк», которую учредили три года назад для детей с особенностями развития.
Лауреаты фестиваля исполнили на гала-концерте свои лучшие цирковые номера. Зрители с замиранием сердца смотрели на завораживающие движения воздушных гимнастов, трюки акробатов и жонглеров, смеялись вместе с комедийными артистами.
«Никулинская весна в Кузьминках» уже в десятый раз прошла при поддержке столичного Департамента труда и социальной защиты населения.
— Фестиваль за десять лет существования стал не просто традиционным, а знаковым для детей и юношей, — сказала начальник Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних столичного Департамента труда и социальной защиты населения Елена Возжаева. — Радует, что границы фестиваля каждый год расширяются, что сегодня участвовать в нем приезжают ребята из десяти регионов нашей страны. Значит, свою работу мы проводим не зря.
Многие лауреаты конкурса предыдущих лет стали профессиональными цирковыми артистами и выступили на фестивале в качестве почетных гостей. Среди них обладатель Гран-при «Никулинской весны в Кузьминках» в 2016 году гимнаст Александр Митин.
— Мне подарили вечный билет на фестиваль, — рассказал Александр. — И я прихожу сюда с большим удовольствием, чтобы посмотреть на начинающих артистов, поздравить их и приятно провести время.
Членами жюри фестиваля выступили педагоги Школы искусств имени Никулина, режиссеры Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, специалисты Союза цирковых деятелей России.
— Цель фестиваля в том, чтобы поддержать и оказать содействие в развитии творческого потенциала детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, — отметил директор школы Игорь Акопянц.
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