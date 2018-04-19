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Дельфийские игры готовы открыть свои двери перед гостями и жителями края
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Дельфийские игры готовы открыть свои двери перед гостями и жителями края 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Творческие делегации из 16 регионов страны продолжают прибывать в Приморье на дельфийские игры. В течении дня в регион прилетели 172 человека и ожидается приезд более тысяч участников молодежных игр, которые будут проходить на рязных площадках Владивостока начиная с завтрашнего дня, 20 апреля, по 25 апреля.
По словам вице-губернатора Константина Межонова,
Молодежные Дельфийские игры России — это соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Оргкомитетом Дельфийских игр уже утвержден логотип мероприятия в Приморье — символом игр в крае стал Золотой мост. Подробнее ознакомиться с расположением творческих площадок, где будут проходить соревнования, можно здесь: http://www.primorsky.ru/delfiyskie-igry/programma-xvii-delfiyskikh-igr/. Вход на площадки свободен для всех желающих.
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