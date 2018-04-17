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Московская область примет участие в Дельфийских играх России в конце апреля
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Московская область примет участие в Дельфийских играх России в конце апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Приморском крае с 20 по 25 апреля пройдут XVII молодежные Дельфийские игры России, участие в которых примут творческие коллективы из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«Московская область примет участие в семнадцатых молодежных Дельфийских играх России, которые пройдут 20-25 апреля в Приморском крае. Этот культурный проект организован в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации и посвящен Году культуры в Содружестве Независимых Государств», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
По ее словам, Подмосковье будут представлять коллективы Детского музыкального театра из Реутова и вокальный ансамбль «Мелодия» из Жуковского.
«Региональный отбор коллективов проходил в рамках проекта «Таланты Подмосковья», который включает в себя порядка 90 творческих мероприятий. Делегация Московской области на молодежных Дельфийских играх России превысит 70 человек», — добавила первый зампред регионального правительства.
Подмосковные коллективы буду состязаться в номинациях: театр, художественное чтение, изобразительное искусство, фортепиано, эстрадное пение, дизайн одежды, художественные ремесла и другие. В прошлом году члены делегации Московской области были удостоены 11 медалей, из которых две — золотые, 7 специальных дипломов.
Дельфийские игры — это соревнования, конкурсы, фестивали, а также выставки и презентации в различных областях искусства. Истоки современных Дельфийских игр прослеживаются от античных игр, проходивших в древнегреческих Дельфах. С 1999 года Национальный дельфийский совет России, вступивший в состав Международного дельфийского совета, начал проводить молодежные Дельфийские игры России. Они проводятся каждый раз в разных городах страны.
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