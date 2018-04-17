Ещё
Московская область примет участие в молодежных Дельфийских играх
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московская область примет участие в молодежных Дельфийских играх 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
Московская область примет участие в XVII молодежных Дельфийских играх России, которые пройдут 20‐25 апреля в Приморском крае. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Ольга Забралова.
Этот культурный проект организован в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации и посвящен Году культуры в Содружестве Независимых Государств
Ольга Забралова.
По словам первого зампреда регионального правительства, Подмосковье будут представлять коллективы Детского музыкального театра из Реутова и вокальный ансамбль «Мелодия» из Жуковского.
Региональный отбор коллективов проходил в рамках проекта «Таланты Подмосковья», который включает в себя порядка 90 творческих мероприятий. Делегация Московской области на молодежных Дельфийских играх России превысит 70 человек
— Ольга Забралова.
Подмосковные коллективы буду состязаться в номинациях: театр, художественное чтение, изобразительное искусство, фортепиано, эстрадное пение, дизайн одежды, художественные ремесла и другие.
360tv.ru: последние новости
Благотворительный музыкальный вечер пройдет накануне открытия ПМЭФ‐2018 Российских детей обяжут посещать театры Оперу «Боярыня Вера Шелога» покажут на Манежной площади Москвы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»11
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя7
Что стало с популярными группами и певцами 90-х20
Команду КВН из НАТО показали Путину3
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение