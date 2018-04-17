Московская область примет участие в молодежных Дельфийских играх

Московская область примет участие в XVII молодежных Дельфийских играх России, которые пройдут 20‐25 апреля в Приморском крае. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Ольга Забралова.

Этот культурный проект организован в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации и посвящен Году культуры в Содружестве Независимых Государств

По словам первого зампреда регионального правительства, Подмосковье будут представлять коллективы Детского музыкального театра из Реутова и вокальный ансамбль «Мелодия» из Жуковского.

Региональный отбор коллективов проходил в рамках проекта «Таланты Подмосковья», который включает в себя порядка 90 творческих мероприятий. Делегация Московской области на молодежных Дельфийских играх России превысит 70 человек

— Ольга Забралова.

Подмосковные коллективы буду состязаться в номинациях: театр, художественное чтение, изобразительное искусство, фортепиано, эстрадное пение, дизайн одежды, художественные ремесла и другие.