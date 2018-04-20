Во Владивостоке стартуют Молодежные Дельфийские игры России

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости . Более 2 тысяч юных талантов соберутся в пятницу во Владивостоке для участия в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх России — одном из самых масштабных событий в стране в области искусства.

Возраст участников — от 10 до 35 лет. Делегацию Приморского края представят около 500 человек. Оргкомитет Дельфийских игр утвердил логотип мероприятия в Приморье — символом стал Золотой мост во Владивостоке.

В этом году конкурсная и фестивальная программа Дельфийских игр состоят из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств, среди которых фортепиано, скрипка, театр, изобразительное искусство, баян/аккордеон, саксофон, академическое, народное и эстрадное пение, классический, народный и современный танец, тележурналистика, диджейство, кулинарное искусство, искусство воспитания, народные художественные ремесла и промыслы, цирк.

Работы и выступления участников игр будет оценивать жюри, куда войдут около 80 признанных мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.

Для проведения игр задействуют 10 площадок в городе. Основной станет кампус Дальневосточного федерального университета. Здесь в гостиницах будут жить конкурсанты и здесь 21 апреля пройдет церемония открытия Дельфийских игр. Церемония закрытия состоится 24 апреля.