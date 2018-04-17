В Петербурге открывается всероссийский смотр вокалистов-выпускников музыкальных вузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Всероссийский смотр-конкурс вокалистов— выпускников музыкальных вузов в сорок шестой раз открывается во вторник в Санкт-Петербургской консерватории, где зародилась эта традиция. В прослушиваниях примут участие 72 студента из 18 музыкальных вузов России.

"Все высшие музыкальные заведения России присылают своих лучших выпускников на этот смотр, где они делают важный шаг на пути к своей профессиональной карьере. Их прослушивают авторитетные специалисты, их отмечают, их приглашают на работу в театры", — сказала корреспонденту ТАСС председатель жюри смотра-конкурса, заведующая кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории, народная артистка СССР Ирина Богачева . Как председатель Совета по вокальному искусству при Министерстве культуры России она стоит во главе этой важной работы, соединяющей конкурсную часть с мастер-классами ведущих вокальных педагогов и обменом методикой воспитания вокалистов.

"Сейчас кругом эстрада, и очень сложно утверждаться тем, кто избрал настоящее вокальное искусство. Такого всероссийского смотра, как у вокалистов, нет больше ни в одной музыкальной профессии", — подчеркнула Богачева. Из тех, кто стабильно представляет на смотрах хорошо подготовленных конкурсантов, она назвала, помимо Петербурга и Москвы, музыкальные вузы Перми, Казани, Красноярска и Новосибирска.

Проект проходит в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» и является традиционным ежегодным мероприятием в системе вокального образования. В прослушиваниях вокалистов принимают участие выпускники музыкальных вузов, отобранные кафедрами сольного пения. Вокалисты-выпускники выступают на сцене перед публикой, представителями театров и жюри с классическим оперным и романсовым репертуаром. Театры, филармонии, концертные организации, заинтересованные в приглашении на работу молодых певцов, делегируют на смотр своих представителей.

По окончании конкурсных прослушиваний проводится всероссийская научно-методическая конференция, доклады которой направлены на совершенствование педагогического и исполнительского мастерства в области вокального искусства. На них рассматриваются актуальные научно-теоретические основы постановки певческого голоса. Члены жюри отбирают лучших вокалистов для участия в концерте камерной вокальной музыки и заключительном гала-концерте смотра в сопровождении оперно-симфонического оркестра. Лауреаты будут объявлены 21 апреля на заключительном вечере в зале Академической капеллы Санкт-Петербурга.