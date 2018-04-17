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Лауреатов балетной премии Dance Open Award наградят в Петербурге
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Лауреатов балетной премии Dance Open Award наградят в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 17 апреля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге вручат награды лауреатам балетной премии Dance Open Award, сообщают «Невские новости». Торжественная церемония состоится 17 апреля на сцене Александринского театра.
Перед началом чествования лучших конкурсантов пройдет гала-концерт, в котором примут участие мировые звезды хореографии. На сцену выйдут в том числе танцоры Александринского, Мариинского и Большого театров.
«Это кульминация фестиваля, — рассказывают о гала-концерте организаторы мероприятия. — Этот живой мастер-класс по воспитанию балетного вкуса собирается из лучших уроков самых виртуозных танцовщиков планеты. Это то самое «практическое занятие», о котором услышать мало — его обязательно надо увидеть».
Напомним, XVII сезон фестиваля Dance Open стартовал в Петербурге 2 апреля. В течение двух недель ведущие танцоры представляли зрителям лучшие балетные постановки со всего мира.
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