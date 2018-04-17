Лауреатов балетной премии Dance Open Award наградят в Петербурге

В Петербурге вручат награды лауреатам балетной премии Dance Open Award, сообщают «Невские новости». Торжественная церемония состоится 17 апреля на сцене Александринского театра.

Перед началом чествования лучших конкурсантов пройдет гала-концерт, в котором примут участие мировые звезды хореографии. На сцену выйдут в том числе танцоры Александринского, Мариинского и Большого театров.

«Это кульминация фестиваля, — рассказывают о гала-концерте организаторы мероприятия. — Этот живой мастер-класс по воспитанию балетного вкуса собирается из лучших уроков самых виртуозных танцовщиков планеты. Это то самое «практическое занятие», о котором услышать мало — его обязательно надо увидеть».

Напомним, XVII сезон фестиваля Dance Open стартовал в Петербурге 2 апреля. В течение двух недель ведущие танцоры представляли зрителям лучшие балетные постановки со всего мира.