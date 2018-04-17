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Международный фестиваль балета Dance Open завершится в Петербурге вручением премий звездам
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Международный фестиваль балета Dance Open завершится в Петербурге вручением премий звездам 

ТАСС 18 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Гала звезд мировой хореографии завершит во вторник концертную часть XVII Международного фестиваля балета Dance Open, который проходит на сцене Александринского театра. Затем поздно вечером пройдет церемония вручения лучшим из лучших международной балетной премии Dance Open Award.
"Мы постарались на гала привезти, помимо наших любимцев, по возможности побольше новых имен. Мне приятно, что в программу вошли наши классические па-де-де, а также хореография Дэвида Доусона Юрия Посохова, других современных хореографов. Программа, как всегда, очень разнообразна: классика, неоклассика и современная история", — сказала ТАСС руководитель фестиваля Екатерина Галанова. Она отметила, что, наряду с профессиональным жюри, за свою премию — приз зрительских симпатий — смогут проголосовать и рядовые поклонники балета.
Россию на гала-концерте Россию будут представлять ведущие солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров. География зарубежных участников простирается от Нью-Йорк Сити Балет (США) до балетной труппы Астана Оперы (Казахстан). Свои номера покажут солисты национальных балетов Нидерландов и Венгрии, Шотландского балета, Королевского балета Швеции и трех коллективов из Германии, представляющих Берлин, Мюнхен и Оснабрюк.
Профессиональное жюри возглавляет постоянный участник фестиваля нидерландский хореограф Ханс ван Манен. При отборе лауреатов деятели международного балетного сообщества руководствуются не прошлыми заслугами солистов, а их реальным исполнительским уровнем, продемонстрированным в программе гала.
Премию за артистизм, виртуозность, технику, дуэт и другие исполнительские качества называют главной интригой фестиваля. Сама награда представляет собой хрустальную реплику скульптуры, изготовленной 105 лет назад со слепка ноги одной из самых знаменитых русских балерин ХХ века Анны Павловой.
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