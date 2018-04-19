Церемония закрытия Dance Open в Этнографическом музее 

Фестиваль Dance Open для вручения наград собрал таланты и их поклонников под крышей Этнографического музея. Из рук членов международного жюри, Председателем которого стал хореограф Ханс Ван Манен, балетные исполнители получили Dance Open Awards — хрустальную реплику скульптуры, созданной со слепка ноги легендарной примы-балерины Мариинского театра Анны Павловой.
Идеолог Dance Open Екатерина Галанова представила петербургской публике лидеров балетной сцены: Приму-балерину Национального балета Нидерландов Анну Оль, получившую «Мисс Виртуозность», Премьера Большого театра Артема Овчаренко, Приму-балерину Берлинского государственного балета Яну Саленко и Премьера Национального балета Нидерландов Марьина Радемякера, удостоившегося Гран-при фестиваля.
Также в этот вечер стали обладателями бесценной награды Прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова и ведущий солист Большого театра Игорь Цвырко в номинации «Лучший дуэт», Прима-балерина Берлинского государственного балета Ксения Овсяник и артист Королевского Балета Швеции Хироаки Ишида в номинации «Мисс выразительность» и Премьер балетной труппы Астана Опера Бахтияр Адамжан, признанный «Мистером виртуозность».
Приз зрительских симпатий заполучили сразу три солиста: Даниэл Улбрихт, Денис Дроздюк и Лекс Ишимото.
Продолживший вечер ритмичный DJ-сет от Kimbar вдохновил даже самых преданных любителей классической музыки на исполнение пары обаятельных «па».
Поддержать номинантов балетного «чемпионата мира» пришли актриса Дарья Мороз, хоккеист Алексей Яшин, директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара и другие.