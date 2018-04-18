Сергей Юрский представит спектакль Reception на сцене Театра им. Моссовета

Это третья работа Юрского с Вацетисом, создающим в своих пьесах особый фантасмагорический мир. Вместе с режиссером над постановкой работали— народный художник России Мария Рыбасова и художник по костюмам Виктория Севрюкова

Reception составляет своеобразный интеллектуально-иронический триптих с другими идущими в театре постановками Юрского по пьесам Вацетиса — «Предбанник» и «Полонез или Вечер абсурда».

В новой пьесе автор и режиссер продолжают диалог со временем, соотнося прошлое, настоящее и будущее — небольшой частный отель по таинственным причинам объявлен эпицентром загадочной инфекции. Эта локальная ситуация обретает в спектакле вселенские размеры, давая гротесковую картину окружающего мира.

Персонажи спектакля представляют разные социальные слои нашего общества. В центре — яркая и загадочная фигура Романа Плоткина, роль которого исполняет Сергей Юрский.