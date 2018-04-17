Сергей Юрский выпускает премьеру триллера Reception в Театре Моссовета

По словам собеседницы агентства, современный мир как театр абсурда — одна из любимых тем драматурга Игоря Вацетиса и его главного режиссера-интерпретатора Сергея Юрского. Автор создает в своих пьесах особый фантасмагоричный мир, а режиссер Сергей Юрский находит его точки соприкосновения с актуальной действительностью, отчего спектакли Вацетиса-Юрского мистифицируют и говорят о вечном, пояснили в пресс-службе театра.

"Reception составляет своеобразный интеллектуально-иронический триптих с другими постановками Вацетиса— Юрского, идущими на сцене театра Моссовета, — «Предбанник» и «Полонез, или Вечер абсурда». «В Reception автор и режиссер продолжают диалог со временем, соотнося прошлое, современность и будущее», — отметила собеседница агентства.

Она рассказала, что локальная ситуация в небольшом частном отеле, по неизвестным причинам объявленном эпицентром распространения загадочной инфекции, обретает в спектакле вселенские размеры, давая гротескную картину окружающего мира. Герои пьесы — представители различных социальных слоев нашего общества. В центре — яркая и таинственная фигура Романа Плоткина, роль которого исполняет сам постановщик — Сергей Юрский.