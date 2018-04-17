Сергей Юрский выпускает премьеру триллера Reception в Театре Моссовета 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Юрский выпускает на сцене Театра имени Моссовета триллер Reception по пьесе Игоря Вацетиса, где выступает режиссером-постановщиком и исполнителем главной роли. Во вторник состоится пресс-показ спектакля, премьера которого объявлена на среду, 18 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
По словам собеседницы агентства, современный мир как театр абсурда — одна из любимых тем драматурга Игоря Вацетиса и его главного режиссера-интерпретатора Сергея Юрского. Автор создает в своих пьесах особый фантасмагоричный мир, а режиссер Сергей Юрский находит его точки соприкосновения с актуальной действительностью, отчего спектакли Вацетиса-Юрского мистифицируют и говорят о вечном, пояснили в пресс-службе театра.
"Reception составляет своеобразный интеллектуально-иронический триптих с другими постановками Вацетиса— Юрского, идущими на сцене театра Моссовета, — «Предбанник» и «Полонез, или Вечер абсурда». «В Reception автор и режиссер продолжают диалог со временем, соотнося прошлое, современность и будущее», — отметила собеседница агентства.
Она рассказала, что локальная ситуация в небольшом частном отеле, по неизвестным причинам объявленном эпицентром распространения загадочной инфекции, обретает в спектакле вселенские размеры, давая гротескную картину окружающего мира. Герои пьесы — представители различных социальных слоев нашего общества. В центре — яркая и таинственная фигура Романа Плоткина, роль которого исполняет сам постановщик — Сергей Юрский.
В спектакле участвуют заслуженные артисты России Елена Валюшкина и Андрей Межулис, а также актеры Юрий Беркун, Людмила Свитова, Роман Кириллов, Юрий Черкасов, Владислав Боковин, Михаил Филиппов, Олег Кузнецов. Оформила спектакль народный художник России, лауреат Государственной премии РФ Мария Рыбасова, художником по костюмам стала заслуженный художник России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Виктория Севрюкова.