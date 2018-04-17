Куклы не по-детски покажут Гоголя в Хабаровске

Хабаровский театр кукол покажет свою версию гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Работу над спектаклем уже начал режиссёр Хабаровского ТЮЗа Михаил Тычинин. Он признался, что ему всегда было жалко Гоголя, как автора, тексты которого, несмотря на огромное количество постановок и экранизаций, мало кто действительно пытается понять.

— Что-то во мне радикально не соглашалось с каждым новым воплощением этого материала, которое всякий раз — калька предыдущего, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» режиссёр Михаил Тычинин. — Мы договорились с художником, что уйдём от рушников, плетни, шаровар и прочего, что обычно используется для подчёркивания народности. Она совсем в другом. Бедного Гоголя этими «народными» сапогами затаптывают, не пытаясь понять, а что он вообще хотел сказать нам автор.

Режиссёр хочет показать зрителям своего Гоголя, но надеется, что его постановка не вызовет ассоциаций с киноновинкой этого сезона «Гоголь. Вий». По его мнению, создатели фильма написали новую историю на основе произведений классика, которая в итоге сильно уступила оригиналу.

— Авторы кинокомикса постарались подать Гоголя по-своему, но многое додумали за него, позаимствовав сюжетные ходы. Хорошая была идея, но, как мне кажется, что-то пошло не так, — говорит режиссёр. — У нас другой художественный метод — движение персонажей из истории в историю. Но истории эти будут именно гоголевские, не придуманные нами. Он — великий мистификатор, любит играть с читателем. В цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» сильно выбивается «Ночь перед Рождеством». В ней есть эпизод, когда Вакула летит на черте в столицу. С первого взгляда отрывок выглядит каким-то вставочным, будто автор не знал, как связать повествование. Но, если вчитаться, он оказывается очень насыщенным. Там виден Невский проспект, появляется Потёмкин, интересно поданы взаимоотношения царицы и казаков. Большой клубок, который интересно распутать. Думаю, ключи к «Ночи» нужно искать в других произведениях цикла.

Обратившись к текстам великого классика, Михаил Тычинин сразу понял, что реализовать свои задумки в драматическом театре ему будет сложно. Художественный руководитель ТЮЗа Константин Кучикин посоветовал ему подумать о постановке гоголевских «Вечеров…» в театре кукол.

— Гоголь многоуровневый, его тяжело выстроить в драматическом театре. А куклы — это неограниченные возможности. Можно играть с размерами и масштабами, показать любые превращения, подмену, телепортацию — здесь убрали куклу, там она появилась, — объясняет Михаил Тычинин.

Новая постановка, по мнению режиссёра, будет интересна родителям с детьми, старшим школьникам и, несомненно, старшему поколению, видевшему не одно художественное воплощение нетленной классики.

Премьера спектакля запланирована на май.