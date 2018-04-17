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Тайваньский мастер традиционного театра перчаточных кукол
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Тайваньский мастер традиционного театра перчаточных кукол 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Тайбэй, 16 апреля /Синьхуа/ — 88-летний житель Тайваня Чэнь Сихуан несколько десятков лет отдал театру перчаточных кукол. Около 20 лет назад он и его младший брат Ли Чуаньцань ездили на учебу в город Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, начав налаживать линию театрально-художественного обмена между двумя берегами Тайваньского пролива.
История театра перчаточных кукол на Тайване насчитывает более 100 лет. В результате взаимопроникновения различных школ сюжеты и формы театральных постановок постоянно обновляются, однако Чэнь Сихуан по-прежнему остается приверженцем сохранения и передачи традиций прошлого. В 2009 году он основал собственную труппу традиционного театра перчаточных кукол.
Тайбэй, 16 апреля /Синьхуа/ — 88-летний житель Тайваня Чэнь Сихуан несколько десятков лет отдал театру перчаточных кукол. Около 20 лет назад он и его младший брат Ли Чуаньцань ездили на учебу в город Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, начав налаживать линию театрально-художественного обмена между двумя берегами Тайваньского пролива.
История театра перчаточных кукол на Тайване насчитывает более 100 лет. В результате взаимопроникновения различных школ сюжеты и формы театральных постановок постоянно обновляются, однако Чэнь Сихуан по-прежнему остается приверженцем сохранения и передачи традиций прошлого. В 2009 году он основал собственную труппу традиционного театра перчаточных кукол.
Тайбэй, 16 апреля /Синьхуа/ — 88-летний житель Тайваня Чэнь Сихуан несколько десятков лет отдал театру перчаточных кукол. Около 20 лет назад он и его младший брат Ли Чуаньцань ездили на учебу в город Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, начав налаживать линию театрально-художественного обмена между двумя берегами Тайваньского пролива.
История театра перчаточных кукол на Тайване насчитывает более 100 лет. В результате взаимопроникновения различных школ сюжеты и формы театральных постановок постоянно обновляются, однако Чэнь Сихуан по-прежнему остается приверженцем сохранения и передачи традиций прошлого. В 2009 году он основал собственную труппу традиционного театра перчаточных кукол.
Тайбэй, 16 апреля /Синьхуа/ — 88-летний житель Тайваня Чэнь Сихуан несколько десятков лет отдал театру перчаточных кукол. Около 20 лет назад он и его младший брат Ли Чуаньцань ездили на учебу в город Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, начав налаживать линию театрально-художественного обмена между двумя берегами Тайваньского пролива.
История театра перчаточных кукол на Тайване насчитывает более 100 лет. В результате взаимопроникновения различных школ сюжеты и формы театральных постановок постоянно обновляются, однако Чэнь Сихуан по-прежнему остается приверженцем сохранения и передачи традиций прошлого. В 2009 году он основал собственную труппу традиционного театра перчаточных кукол.
Тайбэй, 16 апреля /Синьхуа/ — 88-летний житель Тайваня Чэнь Сихуан несколько десятков лет отдал театру перчаточных кукол. Около 20 лет назад он и его младший брат Ли Чуаньцань ездили на учебу в город Цюаньчжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, начав налаживать линию театрально-художественного обмена между двумя берегами Тайваньского пролива.
История театра перчаточных кукол на Тайване насчитывает более 100 лет. В результате взаимопроникновения различных школ сюжеты и формы театральных постановок постоянно обновляются, однако Чэнь Сихуан по-прежнему остается приверженцем сохранения и передачи традиций прошлого. В 2009 году он основал собственную труппу традиционного театра перчаточных кукол.
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