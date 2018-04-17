Россия утверждает, что химические атаки в Сирии были постановкой Эндрю Ллойда Уэббера

Согласно сообщениям СМИ, русские, обвинившие британцев в том, что недавние химические атаки в Сирии были «срежиссированы», указывают на Эндрю Ллойда Уэббера

По словам близких к земле источников, предполагаемые «атаки» обладают всеми характерными чертами постановок Эндрю Ллойда Уэббера и, скорее всего, будут так же стремительно распроданы.

А официальные лица в Москве посчитали весьма значимым тот факт, что премьера «спектакля» состоялась в Вест-Энде города Думы

Первые подозрения возникли у Москвы тогда, когда в кадре, по всей видимости, оказался сирийский ребенок, который начал петь сразу же после удушающего приступа кашля.

Глава российской разведки Сергей Вильямский сказал: «Из всех западных держав именно у британцев есть необходимая профессиональная компетенция, чтобы сделать это похожим на химическую атаку. Кроме того, раньше я уже видел этого ребенка в „Грэндж Хилле“.

Еще одним разоблачающим фактом стало то, что трое из так называемых хирургов, занимавшихся ранеными, в конце вышли на бис.

Все ведущие актеры на самом деле переигрывали, усердно размахивали руками и бродили, пошатываясь, как Шарлотта Черч после бурной ночи в Кардиффе».

Русские настаивают на том, что Ллойд Уэббер не смог бы в одиночку срежиссировать химические атаки, и теперь полагают, что он получил значительную помощь от Тима Рицина.

Вильямский добавил: «Что же касается самой затеи с этой постановкой, то ее можно назвать худшим бесчинством со времен мюзикла „Любовь не умрет никогда“».