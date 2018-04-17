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В Челябинске выбрали лучший театральный «капустник»
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В Челябинске выбрали лучший театральный «капустник» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Фестиваль театральных «капустников» «Чугунок» впервые прошел в Челябинской области. Мероприятие состоялось в рамках театрального марафона «Театр пространство свободы», который проводит региональный минкульт. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе министерства культуры по Челябинской области. В конкурсе на звание лучшего театрального «капустника» приняли участие коллективы 12 театров со всей Южного Урала.
За звание самых веселых боролись актеры из Челябинска, Магнитогорска, Озерска и Верхнего Уфалея. «Судьями конкурса стали актер Сергей Плотов, первый заместитель министра культуры Григорий Цукерман, представители челябинского отделения союза театральных деятелей, также строитель-отделочник Александр Капуста, попавший в жюри благодаря своей неординарной фамилии», — пояснили в минкульте.
Профессиональное соревнование театралов заняло более трех часов. Единогласную победу присудили челябинскому театру кукол имени Вольховского. В подарок победители получили диплом и чугунок, позолоченный изнутри. Второе и третье места и почетные чугунки на память получили команды челябинского молодежного театра и магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина.
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