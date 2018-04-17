Одаренным артистам орловских театров назначены стипендии губернатора Орловской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ежемесячные стипендии будут выплачиваться 12 молодым артистам орловских театров с 1 мая.
В список стипендиатов вошли Олеся Балабанова, Алина Гнедова, Андрей Григорьев, Роман Гусаков, Сергей Евдокимов, Марианна Еремеева, Надежда Захаркина, Михаил Неженцев, Елена Плотникова, Виктория Саленкова, Ольга Федина, Ольга Чибисова.
Напомним, кандидатов на стипендию выдвигали художественные советы театров Орловской области. Номинанты должны были быть не старше 30 лет и иметь не менее двух лет стажа работы по специальности.
При отборе комиссия также учитывала занятость артистов в репертуаре театров, наличие звания лауреата конкурсов в области театрального искусства, активную творческую деятельность и наличие положительных рецензий деятелей театрального искусства на результаты работы.
Сообщение В Орле стали известны имена молодых артистов-стипендиатов появились сначала на РИА 57.