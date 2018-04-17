В Орле стали известны имена молодых артистов-стипендиатов

Одаренным артистам орловских театров назначены стипендии губернатора Орловской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ежемесячные стипендии будут выплачиваться 12 молодым артистам орловских театров с 1 мая.

Напомним, кандидатов на стипендию выдвигали художественные советы театров Орловской области. Номинанты должны были быть не старше 30 лет и иметь не менее двух лет стажа работы по специальности.

При отборе комиссия также учитывала занятость артистов в репертуаре театров, наличие звания лауреата конкурсов в области театрального искусства, активную творческую деятельность и наличие положительных рецензий деятелей театрального искусства на результаты работы.