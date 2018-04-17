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В Орле стали известны имена молодых артистов-стипендиатов
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В Орле стали известны имена молодых артистов-стипендиатов 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Одаренным артистам орловских театров назначены стипендии губернатора Орловской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ежемесячные стипендии будут выплачиваться 12 молодым артистам орловских театров с 1 мая.
В список стипендиатов вошли Олеся Балабанова, Алина Гнедова, Андрей Григорьев, Роман Гусаков, Сергей Евдокимов, Марианна Еремеева, Надежда Захаркина, Михаил Неженцев, Елена Плотникова, Виктория Саленкова, Ольга Федина, Ольга Чибисова.
Напомним, кандидатов на стипендию выдвигали художественные советы театров Орловской области. Номинанты должны были быть не старше 30 лет и иметь не менее двух лет стажа работы по специальности.
При отборе комиссия также учитывала занятость артистов в репертуаре театров, наличие звания лауреата конкурсов в области театрального искусства, активную творческую деятельность и наличие положительных рецензий деятелей театрального искусства на результаты работы.
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