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Международный день мотоциклистки отметят во Владивостоке
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Международный день мотоциклистки отметят во Владивостоке 

Prim.News 1 час назад
Мероприятие пройдет уже в шестой раз.
Во Владивостоке 29 апреля состоится традиционная встреча мотоциклисток Приморского края. Она пройдет в поддержку Международного дня мотоциклистки (International Female Ride Day). В этот день женщины во всем мире садятся на свои мотоциклы и Just Ride! («Просто едут!»), отмечают организаторы.
Во Владивостоке Международный день мотоциклистки отметят уже в шестой раз.
Сбор участниц запланирован в 12.00 в районе кольца Третьей Рабочей. Место сбора — средняя общеобразовательная школа номер №73 (ул. Шилкинская, 19). Старт колонны — в 13:00. Маршрут колонны — от Третьей Рабочей до Приморской сцены Мариинского театра, затем на въездную стелу Владивостока.
Дополнительная информация доступна здесь.
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