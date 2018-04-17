Экспертиза не подтвердила аварийное состояние купола Новосибирского театра оперы и балета 

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Комплексная экспертиза здания Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), являющегося памятником архитектуры федерального значения, оценила его состояние как удовлетворительное. Ранее звучавшие опасения в аварийном состоянии купола театр не подтвердились, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.
"В целом состояние объекта является удовлетворительным. Никаких опасений — поступали обращения по поводу аварийного состояния купола — данные обследования не содержат. Купол в удовлетворительном состоянии", — сказал он.
Об аварийном состоянии купола говорил в том числе бывший директор НОВАТ, ставший позже художественным руководителем театра, Владимир Кехман. Этим он объяснил начало реставрационных работ до проведения открытого конкурса, за что был оштрафован судом.
Кошелев пояснил, что комплексно-техническое обследование всех конструкций здания проводилось впервые с 2001 года, полностью за счет федерального бюджета.
Экспертиза показала необходимость укрепления и ремонта ослабленных элементов, в том числе фундамента и фасадов. Кроме того, серьезный ремонт требуется в служебных помещениях театра. Часть работ проведут уже в этом году. Полный проект реконструкционных работ планируется закончить к концу 2019 году.
Кошелев добавил, что все требования законодательства театр выполняет, работы проводят ранее выигравшие открытый конкурс организации.
Ремонт в здании театра
Реконструкция в Новосибирском академическом театре оперы и балета стала предметом спора между руководством театра, общественниками и профессиональными архитекторами в 2015 году, после назначения Владимира Кехмана директором театра. Тогда управление по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области выявило нарушения при проведении ремонта. Кехмана обвинили в изменении исторических интерьеров в вестибюле, фойе на первом и втором этажах и в зрительском зале, также возникли замечания к качеству работ по реставрации кровли и фасада.
Как позже признали власти, ремонт не нанес непоправимого вреда новосибирскому театру, но нарушения при ремонте театра все же были. По этой причине в отношении Кехмана и следившей за ремонтом архитектурной мастерской были составлены протоколы об административных нарушениях. В 2016 году Центральный районный суд Новосибирска дважды штрафовал Владимира Кехмана за несогласованный ремонт здания театра на общую сумму 225 тыс. рублей.
В мае 2017 года театр по заданию управления по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области заказал комплексное техническое обследование и разработку плана по сохранению здания театра.
Владимир Кехман был назначен директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета указом министра культуры РФ Владимира Мединского в марте 2015 года после увольнения предыдущего директора Бориса Мездрича в связи со скандальной постановкой оперы «Тангейзер» в театре. Позже Кехман оставил эту должность, став художественным руководителем НОВАТ, гендиректором с января 2018 года назначен приглашенный дирижер театра Ара Карапетян.