Экспертиза не подтвердила аварийное состояние купола Новосибирского театра оперы и балета

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. / ТАСС /. Комплексная экспертиза здания Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), являющегося памятником архитектуры федерального значения, оценила его состояние как удовлетворительное. Ранее звучавшие опасения в аварийном состоянии купола театр не подтвердились, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.

"В целом состояние объекта является удовлетворительным. Никаких опасений — поступали обращения по поводу аварийного состояния купола — данные обследования не содержат. Купол в удовлетворительном состоянии", — сказал он.

Об аварийном состоянии купола говорил в том числе бывший директор НОВАТ, ставший позже художественным руководителем театра, Владимир Кехман . Этим он объяснил начало реставрационных работ до проведения открытого конкурса, за что был оштрафован судом.

Кошелев пояснил, что комплексно-техническое обследование всех конструкций здания проводилось впервые с 2001 года, полностью за счет федерального бюджета.

Экспертиза показала необходимость укрепления и ремонта ослабленных элементов, в том числе фундамента и фасадов. Кроме того, серьезный ремонт требуется в служебных помещениях театра. Часть работ проведут уже в этом году. Полный проект реконструкционных работ планируется закончить к концу 2019 году.

Кошелев добавил, что все требования законодательства театр выполняет, работы проводят ранее выигравшие открытый конкурс организации.

Ремонт в здании театра

Реконструкция в Новосибирском академическом театре оперы и балета стала предметом спора между руководством театра, общественниками и профессиональными архитекторами в 2015 году, после назначения Владимира Кехмана директором театра. Тогда управление по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области выявило нарушения при проведении ремонта. Кехмана обвинили в изменении исторических интерьеров в вестибюле, фойе на первом и втором этажах и в зрительском зале, также возникли замечания к качеству работ по реставрации кровли и фасада.

Как позже признали власти, ремонт не нанес непоправимого вреда новосибирскому театру, но нарушения при ремонте театра все же были. По этой причине в отношении Кехмана и следившей за ремонтом архитектурной мастерской были составлены протоколы об административных нарушениях. В 2016 году Центральный районный суд Новосибирска дважды штрафовал Владимира Кехмана за несогласованный ремонт здания театра на общую сумму 225 тыс. рублей.

В мае 2017 года театр по заданию управления по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области заказал комплексное техническое обследование и разработку плана по сохранению здания театра.