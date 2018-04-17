Свердловская детская филармония потратит 8 миллионов рублей на мюзикл по первому в мире сериалу

Свердловская государственная детская филармония — единственное учреждение в области — получила грант от правительства России на реализацию музыкальных проектов в 2018 году. Сумма гранта — восемь миллионов рублей.

Министерство культуры России в этом году поступила 71 заявка с просьбой о господдержке. В итоге эксперты выбрали лишь 15 музыкальных организаций со всей страны, которые получат гранты.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора региона, Свердловская государственная детская филармония потратит грант на постановку мюзикла «Парижские тайны». Это спектакль по одному из самых популярных романов XIX века автора Эжена Сю. Роман «Парижские тайны» был напечатан по частям в 90 выпусках газеты Journal des débats с 19 июня 1842 по 15 октября 1843 года. Благодаря ему газета стала невероятно популярной, это был по сути первый в мире сериал. Потом, несмотря на колоссальный объём (свыше 1000 страниц), роман был переведён на языки всех государств Европы.

— В середине марта прошел кастинг актеров в мюзикл и набрана труппа будущей постановки, артисты уже приступили к репетициям. Планируется, что премьера состоится осенью, — сообщили в департаменте информполитики.

Известно, что в качестве продюсера проекта выступает композитор, создатель множества популярных мюзиклов Ким Брейтбург, режиссер «Парижских тайн» — приглашенный режиссер театра «Новая опера», директор Учебного театра Российского института театрального искусства (ГИТИС) Алла Чепинога , музыкальный руководитель проекта — доцент Российской академии музыки им. Гнесиных Валерия Брейтбург.

Гранты правительства, направленные на поддержку творческих проектов музыкальных организаций, учреждены в 2014 году. В 2016 году подобный грант от правительства получил Екатеринбургский театр оперы и балета, ему досталось 141,2 миллиона рублей. А в конце прошлого года «Коляда-театр» получил полтора миллиона федеральных денег.