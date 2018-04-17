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Хабаровские победители поедут на «Российскую студенческую весну»
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Хабаровские победители поедут на «Российскую студенческую весну» 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
На всероссийский конкурс «Студенческая весна-2018», который состоится с 15 по 20 мая в Ставрополе, отправятся победители регионального этапа фестиваля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По результатам многодневного отбора ими стали: в музыкальном направлении — участники арт-проекта «Vj» из Тихоокеанского государственного университета, в танцевальном — «Resonance Family» из Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Гран-при театрального направления вручили учащемуся ДВГУПС Роману Ендовицкому, а победителем конкурса спектаклей студенческих театров стала театр-студия «На чердаке» из ТОГУ. В направлении «Журналистика» жюри присудили Гран-при студентке ТОГУ Татьяне Цвенгер и Ирине Щербаковой из Комсомольского-на-Амуре государственного университета.
— Мы одержали победу с номером «Очень холодная зима». Это очень сложный акапелльный номер. То есть вокал без инструментального сопровождения. Даже звук ударных инструментов воспроизводится по технике битбокс исключительно голосом, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель арт-проекта «VJ» Ольга Волошина. — Вокалисты: шестеро юношей и четыре девушки со своей задачей справились блестяще. На победу мы, конечно, надеялись, но на неё не без оснований претендовали еще пять сильных коллективов. Мы очень рады, что заняли первое место и поедем в Ставраполь. Однако там конкуренцию нам будут составлять 40 ансамблей со всей страны.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна — 2018» проходил с 4 по 14 апреля. В нём приняло участие больше тысячи человек.
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