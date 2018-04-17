Ещё
Реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю
Далее:
Читайте также:
Ещё

Реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю 

RT на русском 1 час назад
Реставрацию здания театра «Современник» на Чистых прудах в Москве могут завершить к сентябрю 2018 года, сообщает НСН.
Об этом заявил мэр Сергей Собянин, который проинспектировал ход работ. Он отметил, что главная задача — успеть к началу нового театрального сезона.
В настоящее время идут отделочные работы и монтаж оборудования, передаёт kp.ru.
«Когда Галина Борисовна Волчек заговорила о реконструкции «Современника», я поначалу испытывал недоверие к проекту. Это было в разгар кризиса, но дело не только в деньгах. Театр — очень сложный проект. Всегда есть опасность превратить его в долгострой», — сказал Собянин.
Он выразил надежду, что к новому сезону реконструкцию в «Современнике» закончат.
Ранее театральный критик Глеб Ситковский прокомментировал назначение Владимира Машкова художественным руководителем московского театра «Табакерка», отметив, что для театра это положительное решение.
RT на русском: последние новости
«Библионочь» пройдёт на четырёх площадках в Тюмени 20 апреля Оперу «Боярыня Вера Шелога» покажут в центре Москвы 15 апреля «Работали долго и честно»: в Москве назвали лауреатов «Золотой маски»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»13
Что стало с популярными группами и певцами 90-х21
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение