Реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю 

Реставрацию здания театра «Современник» на Чистых прудах в Москве могут завершить к сентябрю 2018 года, сообщает НСН.
Об этом заявил мэр Сергей Собянин, который проинспектировал ход работ. Он отметил, что главная задача — успеть к началу нового театрального сезона.
В настоящее время идут отделочные работы и монтаж оборудования, передаёт kp.ru.
«Когда Галина Борисовна Волчек заговорила о реконструкции «Современника», я поначалу испытывал недоверие к проекту. Это было в разгар кризиса, но дело не только в деньгах. Театр — очень сложный проект. Всегда есть опасность превратить его в долгострой», — сказал Собянин.
Он выразил надежду, что к новому сезону реконструкцию в «Современнике» закончат.
Ранее театральный критик Глеб Ситковский прокомментировал назначение Владимира Машкова художественным руководителем московского театра «Табакерка», отметив, что для театра это положительное решение.