Реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю

Реставрацию здания театра «Современник» на Чистых прудах в Москве могут завершить к сентябрю 2018 года, сообщает НСН.

Об этом заявил мэр Сергей Собянин , который проинспектировал ход работ. Он отметил, что главная задача — успеть к началу нового театрального сезона.

В настоящее время идут отделочные работы и монтаж оборудования, передаёт kp.ru

«Когда Галина Борисовна Волчек заговорила о реконструкции «Современника», я поначалу испытывал недоверие к проекту. Это было в разгар кризиса, но дело не только в деньгах. Театр — очень сложный проект. Всегда есть опасность превратить его в долгострой», — сказал Собянин.

Он выразил надежду, что к новому сезону реконструкцию в «Современнике» закончат.