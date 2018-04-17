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В Майкопе пройдет акция «Библионочь»
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В Майкопе пройдет акция «Библионочь» 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
21 апреля в 18.00 в майкопской модельной библиотеке пройдёт акция «Библионочь „Магия Книги“.
Мероприятие состоится в рамках перекрёстного года России и Японии и 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга.
»В программе акции предусмотрено этнопутешествие «В стране цветущей сакуры», литературная гостиная «Магия Петербурга», где соберутся писатели, поэты, актёры Национального театра, представители творческих объединений «Оштен» и «Костёр», — рассказали организаторы.
Открытие мероприятия начнётся с концертной программы. Вниманию участников будет представлена развёрнутая книжная выставка — с произведениями фантастики, историческими романами и книгами современных авторов. Весь вечер будет работать творческая мастерская, где можно будет не только увидеть изготовление различных поделок, но и самому смастерить что-нибудь на память.
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