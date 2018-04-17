Сегодня на сцене театрального центра «Свободный 24» пройдет спектакль «Фантазии Фарятьева» 

Спектакль по пьесе драматурга Аллы Соколовой был очень популярен в советское время. Но и сейчас эта лирическая и грустная история не потеряла своей актуальности.
Театральный центр «Свободный 24» при библиотеке № 96 приглашает любителей театра посмотреть спектакль «Фантазии Фарятьева». Постановка создана режиссёром Константином Демидовым. В спектакле заняты артисты театра с необычным названием — «Театр, которого нет»: Анастасия Груздева, Алексей Шахбанов, Анна Пухова, Юлия Шимолина, Ксения Иванова.
Пьеса Соколовой часто шла на театральных подмостках в советский период. Ее ставили театр «Современник», Театр Советской Армии, БДТ, Ереванский русский драмтеатр и другие. Поставили «Фантазии Фарятьева» и в кино — фильм с участием Андрея Миронова и Марины Нееловой был популярен и запомнился зрителю.
Начало спектакля — в 19.30. Вход свободный по предварительной регистрации: https://svobodniy24.timepad.ru/event/696097/?muid=0451bb42-fb1d-4c6f-acec-df5cd45b239c&category=04a6660a-c3fe-4fc3-84a6-60afd7dc9422
Адрес библиотеки № 96: Свободный проспект, дом 24.
Телефон для справок: 8 (495) 302-22-22.
Фото — Александр Пчелкин, Екатерина Липатова.