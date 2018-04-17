«БиблиоНочь в Ленинке»: «БеспринцЫпные чтения», иммерсивный спектакль и многое другое. Такое нельзя пропустить!

Пиплтокер, внимание! 21 апреля Российская государственная библиотека в шестой раз примет участие в акции «БиблиоНочь», и это будет очень интересно. Вход, кстати, свободный.

Тебя ждут встречи с режиссером Алексеем Германом-младшим («Довлатов»), писателем Алексеем Ивановым («Ненастье», «Географ глобус пропил»), тележурналистом Александром Архангельским и другими спикерами, экскурсия в книгохранилище (крупнейшее в мире), а также «БеспринцЫпные чтения».

https://www.youtube.com/watch?v=QRYddYOpIfg

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И это еще не все! Впервые для гостей акции в РГБ будет открыт Дом Пашкова, где пройдет иммерсивный спектакль «Театра живого действия» «Дело о библиотеке»: два детектива, шесть подозреваемых, одно мистическое убийство в библиотеке и всего один час, чтобы докопаться до истины. Зрителям предстоит допросить подозреваемых, внимательно изучить улики и помочь в раскрытии этого загадочного дела (участие по предварительной записи).

Полное расписание здесь.

«БиблиоНочь в Ленинке» — мероприятие уникальное! В Ленинке (самая большая библиотека в мире) хранится более 2 млн книг, которые занимают площадь больше шести футбольных полей, 19 этажей хранилища. Команда образовательного проекта «Лекторий PRM», учредителем которого я являюсь, принимает уже шестой год подряд непосредственное участие в формировании программы акции, и нам вновь удалось сделать нечто уникальное. Подготовка заняла почти все время последних шести месяцев! Все мы объединяем усилия ради наших гостей, которые уже шесть лет подряд приходят в Ленинку целыми семьями. Самая большая радость для нас — видеть, как гостей становится все больше! За один вечер мероприятия «БиблиоНочи» РГБ посещает около 3000 тысяч человек.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/biblionoch-v-leninke-besprintsypnye-chteniya-immersivnyj-spektakl-i-mnogoe-drugoe-takoe-nelzya-propustit/