Режиссер А. Герман-младший предложил пригласить зарубежных писателей к участию в «Библионочи»

Режиссер Алексей Герман-младший предложил организовать онлайн-встречи с зарубежными писателями в рамках акции «Библионочь». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной ежегодной акции «Библионочь».

«Можно наладить прямое общение. Может быть, на следующий год, например, организовать встречу по интернету с какими-либо выдающимися мировыми писателями. Потому что «Библионочь» сейчас же ночью проходит, нет проблем со временем, это будет выдающаяся история. Потому что есть огромный мир зарубежной литературы, который любят. Мне кажется, такое прямое общение — это было бы очень круто», — сказал режиссер.

Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» пройдет в России в седьмой раз. В программе — поэтические чтения и мастер-классы, спектакли, лекции, книжные ярмарки и встречи с писателями. Тема «Библионочи-2018» — «Магия книги».