Ещё
Режиссер А. Герман-младший предложил пригласить зарубежных писателей к участию в «Библионочи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Режиссер А. Герман-младший предложил пригласить зарубежных писателей к участию в «Библионочи» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Peopletalk
Режиссер Алексей Герман-младший предложил организовать онлайн-встречи с зарубежными писателями в рамках акции «Библионочь». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной ежегодной акции «Библионочь».
«Можно наладить прямое общение. Может быть, на следующий год, например, организовать встречу по интернету с какими-либо выдающимися мировыми писателями. Потому что «Библионочь» сейчас же ночью проходит, нет проблем со временем, это будет выдающаяся история. Потому что есть огромный мир зарубежной литературы, который любят. Мне кажется, такое прямое общение — это было бы очень круто», — сказал режиссер.
Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» пройдет в России в седьмой раз. В программе — поэтические чтения и мастер-классы, спектакли, лекции, книжные ярмарки и встречи с писателями. Тема «Библионочи-2018» — «Магия книги».
Агентство «Москва»: последние новости
Благотворительное театральное шоу Московского зоопарка может отравиться в турне по регионам России Неизвестный выманил 25 тыс. руб. у актрисы цыганского театра «Ромэн» под предлогом продажи машины С.Собянин: Реставрация здания «Современника» на Чистых прудах завершится к сентябрю
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение