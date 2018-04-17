«На дело едет»: вдова «следователя Знаменского» поделилась забавным воспоминанием

Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» был, пожалуй, самым «долгоиграющим» за всю историю советского телевидения. В период с 1971 по 1989 годы были сняты 22 эпизода, а спустя десять лет вышли еще две части милицейской саги.

Артиста Георгия Мартынюка зритель запомнил по роли следователя Знаменского. Образ спокойного и рассудительного представителя закона настолько полюбился зрителю, что поклонники воспринимали его исключительно как милиционера.

Вдова артиста, который ушел из жизни четыре года назад, Ниеле Мартынюк поделилась забавным воспоминанием. Однажды вместе с мужем они ехали в метро. Напротив них сидели интеллигентные пожилые супруги. Они поздоровались с артистом, а затем поинтересовались, едет ли тот на дело.

Георгий ответил, что вместе с женой едет из театра домой. Уже выходя из вагона они услышали, как пожилая дама говорит мужу: «Наврал. Ведь на дело едет». И все пассажиры дружно согласились с этим утверждением. «Мы смеялись тогда до упаду», — поделилась воспоминаниями вдова артиста, пишет сайт Starhit.