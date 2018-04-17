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На закрытии «Студвесны» дарили бриллианты, деньги и велосипед
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На закрытии «Студвесны» дарили бриллианты, деньги и велосипед 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме состоялась церемония закрытия фестиваля «Студенческая весна», узнал KOSTROMA.TODAY. 16 апреля в драматическом театре имени А. Н. Островского наградили участников и победителей.
Перед жюри стоял невероятно сложный выбор — им пришлось просмотреть огромное количество спектаклей общей продолжительностью 71 час, и выбрать лучший.
В итоге переходящий кубок победителя достался коллективу института культуры и искусств за постановку спектакля по мотивам пьесы Федерико Гарсиа Лорки «Дом Бернанды Альбы». Ректор КГУ Александр Наумов подарил студентам 100 тысяч рублей на коллективную поездку в любой город. Не остались без подарков и другие участники фестиваля — они получили украшения с бриллиантами, ценные подарки от ювелирной компании и солидный велосипед.
Приз за лучшую женскую роль достался студентке юридического факультета Полине Астафьевой за участие в спектакле «Идеальное убийство».
Награда за лучшую мужскую роль досталась студенту института автоматизированных систем и технологий Денису Панкову. Он сыграл в спектакле «Каникулы во Флориде».
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