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«С нами никто ничего не согласовывал». Горожан возмутила новая остановка у Театра юного зрителя
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«С нами никто ничего не согласовывал». Горожан возмутила новая остановка у Театра юного зрителя 

59.ru 49 минут назад
Фото: 59.ru
Новый остановочный пункт у Театра юного зрителя появился утром 17 апреля и тут же возмутил пользователей социальных сетей. Слова «кошмар», «ужасно» и «чудовищно» стали далеко не самыми жесткими эпитетами. Некоторые пермяки даже предложили наклеить на остановку новый логотип «Покупай пермское».
— Какой позор! Если я приеду в ТЮЗ, я лично уберу эту остановку, — написал английский режиссер Майкл Хант в комментариях под постом руководителя PR-службы пермского оперного театра Василия Ефремова.
В Театре юного зрителя 59.ru рассказали, что о появлении нового остановочного пункта их никто не предупреждал.
— Для нас всех это было сюрпризом. С нами никто ничего не согласовывал. Сейчас мы ведем диалог с Центром охраны памятников и районной администрацией. Говорим им о том, что исторические панорамы города необходимо сохранить, — прокомментировали ситуацию для 59.ru в ТЮЗе.
В Департаменте дорог и транспорта Перми уверены, что ничего страшного не произошло и других альтернатив расположению остановки нет.
— Остановочный павильон располагается в соответствии с ГОСТ. Так, павильон должен быть расположен по центру посадочной площадки, которая размещена по улице Екатерининская сразу после перекрестка с улицей Сибирская, — рассказали 59.ru в администрации. — Для размещения площадки выбрано единственное возможное место, приближенное к створу улиц. Перенос площадки, а, соответственно, и павильона, невозможен в связи с отсутствием технической возможности и необходимостью соответствия ГОСТ.
В департаменте добавили, что работы по полноценному обустройству навеса, под которым пассажиры смогут спрятаться от дождя и снега, планируется завершить до 20 апреля. Также уберут защитную пленку на стенках остановки и подпорные стойки у козырька крыши.
Ранее мы разбирались в проблемах пермского Арбата.
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