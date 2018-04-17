«С нами никто ничего не согласовывал». Горожан возмутила новая остановка у Театра юного зрителя

Новый остановочный пункт у Театра юного зрителя появился утром 17 апреля и тут же возмутил пользователей социальных сетей. Слова «кошмар», «ужасно» и «чудовищно» стали далеко не самыми жесткими эпитетами. Некоторые пермяки даже предложили наклеить на остановку новый логотип «Покупай пермское».

— Какой позор! Если я приеду в ТЮЗ, я лично уберу эту остановку, — написал английский режиссер Майкл Хант в комментариях под постом руководителя PR-службы пермского оперного театра Василия Ефремова.

В Театре юного зрителя 59.ru рассказали, что о появлении нового остановочного пункта их никто не предупреждал.

— Для нас всех это было сюрпризом. С нами никто ничего не согласовывал. Сейчас мы ведем диалог с Центром охраны памятников и районной администрацией. Говорим им о том, что исторические панорамы города необходимо сохранить, — прокомментировали ситуацию для 59.ru в ТЮЗе.

В Департаменте дорог и транспорта Перми уверены, что ничего страшного не произошло и других альтернатив расположению остановки нет.

— Остановочный павильон располагается в соответствии с ГОСТ. Так, павильон должен быть расположен по центру посадочной площадки, которая размещена по улице Екатерининская сразу после перекрестка с улицей Сибирская, — рассказали 59.ru в администрации. — Для размещения площадки выбрано единственное возможное место, приближенное к створу улиц. Перенос площадки, а, соответственно, и павильона, невозможен в связи с отсутствием технической возможности и необходимостью соответствия ГОСТ.

В департаменте добавили, что работы по полноценному обустройству навеса, под которым пассажиры смогут спрятаться от дождя и снега, планируется завершить до 20 апреля. Также уберут защитную пленку на стенках остановки и подпорные стойки у козырька крыши.

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