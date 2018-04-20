О нет! Олег Меньшиков завел YouTube-канал

На днях актер и худрук театра имени Ермоловой Олег Меньшиков запустил собственный YouTube-канал «ОМ». Успеха культового журнала девяностых с одноименным названием пока не случилось. И на это есть объективные причины. Редакция «КВ» посмотрела первый выпуск ОМа и делится впечатлениями.

Сам Меньшиков в начале выпуска объясняет, зачем все это нужно:

Я решил открыть канал на YouTube, вот решил и все.

Не секрет, что Олег Евгенич любит все модное и молодежное — от барбершопов до белоснежных кроссовок. Теперь вот решил покорить YouTube. Ничего зазорного в этом желании нет, но хотелось бы напомнить любимому актеру, что интернет живет по своим законам и главные из них — актуальность, искренность и отсутствие цензуры.

Сразу видно, что шоу делает профессиональная команда: операторы, светики, даже зрительский дирижер. Картинка выглядит богато и очень по-телевизионному. Увы, зрителей, привыкших к блогерским обзорам и съемкам на телефон, такой масштаб скорее отпугнет. Но не это главная проблема шоу «ОМ». Разговор Олега Меньшикова с гостем программы, а это ни много ни мало — Данила Козловский , проходит в атмосфере тотального обожания и восхищения друг другом. Козловский и Меньшиков с горящими глазами хвалят друг друга, говорят о возникшей между ними «актерской химии» и желании, наконец, поработать вместе. Где-то в это время трясется в падучей Юрий Дудь со своими неудобными вопросами =) Мы вот тоже хотим спросить:

Данила Козловский на шоу «ОМ»

Олег Меньшиков

Где актуальность?

Наши герои долго и подробно обсуждают фильм «Тренер». Все бы ничего, но выясняется, что интервью записывали еще до премьеры, а показывают только сейчас. Такую скорость и на ТВ называют «просрочкой», чего уж говорить про интернет. Фильм давно в прокате, мы уже обсудили нежные объятия Данилы с Ольгой Зуевой на московской премьере, да и сам Козловский успел дать десятки интервью. Утром в газете, вечером в куплете — это одно из правил YouTube. Странно им пренебрегать.

Осторожность

В интернете принято свободно выражать свои мысли, и мат давно не считается чем-то запретным. Но не для Меньшикова, который всю программу даже в самые эмоциональные моменты говорит исключительно цензурно. Лишь ближе к концу программы актер один раз произносит слово «мудак».

Возможно, Меньшиков просто еще пока не вошел во вкус и боится отступать от правил.

Театр+ТВ Почти весь выпуск или передачу (Меньшиков пока не определился с форматом и сам об этом говорит) травятся актерские байки: истории со съемочной площадки, а нужен ли «Оскар», раньше все тебя любили, а сегодня ругают…. За все время всплывает только одна важная тема — слова Алексея Серебрякова о патриотизме. И тут спасибо Козловскому за поддержку Алексея.

Жаль, что актеры не упомянули режиссера Серебренникова, чья картина, между прочим, едет в Канны и которому на днях продлили домашний арест. О домогательствах, деле Вайнштейна и Кевина Спейси — ни слова. А ведь даже Никита Сергеич уже высказался. Мы не требуем, чтобы в ОМе обсуждали блокировку Telegram или арест братьев Магомедовых, но хотелось бы актуальной повестки.

Зрители

И главное: зачем эти восторженные зрители в зале? Сегодняшний зритель — он же по ту сторону компьютера. Те, кто выключили телевизор и зашли на YouTube, не терпят фальши, им не нужны дорогие декорации и чужие аплодисменты. Им много не надо: чтобы было интересно и честно.

Мы желаем Олег Евгеничу и всей команде «ОМ» побольше просмотров и добрых комментов! И, конечно, нам интересно ваше мнение. Видели или нет, собираетесь ли смотреть и что вообще думаете об этой инициативе актера? На YouTube люди активно обсуждают видео в комментариях — в наших комментариях это тоже можно сделать.