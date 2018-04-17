Какие звезды приедут на День Победы в Екатеринбург

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приоткрыл завесу тайны. В своем «Instagram» он рассказал о том, какие звезды выступят перед екатеринбуржцами в День Победы, об этом сообщает во вторник, 17 апреля, «АиФ-Урал»

Планы по проведению праздника Евгений Куйвашев обсудил с актером шоу «Уральские пельмени» Сергеем Исаевым , который занимается организацией праздничного концерта. Как стало известно, вечером, 9 мая, на площади у театра драмы выступят Елена Ваенга и группа Любэ. Отметим, что для екатеринбуржцев Елена Ваенга уже выступала на Дне Победы в прошлом году.

С утра заходил актер Сергей Исаев. Он вместе с «Фондом Святой Екатерины» занимается организацией большого концерта 9 мая на площади у театра драмы в Екатеринбурге. Будут уральские артисты, будет Елена Ваенга, будет «Любэ». Приходите.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 17 Апр 2018 в 12:38 PDT