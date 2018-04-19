Балет «Нуреев» стал лидером по числу номинаций на Международный приз Benois de la danse

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Номинанты Международного балетного приза Benois de la danse, известного в творческих кругах как балетный «Оскар», в 26-й раз объявлены в четверг на пресс-конференции в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ). Лидером по числу номинаций стал балет Большого театра «Нуреев» на музыку Ильи Демуцкого, в хореографии Юрия Посохова , в режиссуре и сценографии Кирилла Серебренникова , находящегося под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Создатели и исполнители балета «Нуреев» выдвинуты на Benois de la danse в четырех профессиональных номинациях: Илья Демуцкий как композитор, Юрий Посохов как хореограф, Кирилл Серебренников — за сценографию, танцовщик Владислав Лантратов — за исполнение заглавной партии в балете «Нуреев».

В общей сложности на награду претендуют 26 номинантов, в их числе — восемь хореографов, шесть балерин, семь танцовщиков, три композитора и два сценографа. Все они — представители ведущих балетных компаний мира.

Приз Benois de la danse, учрежденный в 1991 году Международным союзом деятелей хореографии в Москве, присуждается ежегодно за лучшие работы минувшего сезона, которые оценивает международное жюри под председательством российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. В этом году вместе с ним будут оценивать номинантов: Элеонора Аббаньято — этуаль Парижской оперы и художественный руководитель Балета Римской оперы, Самюэль Вюрстен — директор Фестиваля Holland Dance, Никола Лё Риш — художественный руководитель Шведского Королевского балета, Дэвид Макалистер — художественный руководитель Австралийского балета, Тамара Рохо — прима-балерина и художественный руководитель Английского национального балета, Борис Эйфман — художественный руководитель Санкт-Петербургского театра собственного имени, Нора Эстевес — экс-прима-балерина, хореограф и педагог Муниципального театра Рио-де-Жанейро.

На пресс-конференции напомнили, что претендентами на награду становятся представители основных балетных профессий: хореографы, балерины, танцовщики, а также композиторы, либреттисты и сценографы. Выдвигают номинантов сами члены международного жюри, которые в итоге и определят лучших.

Номинанты

Среди номинанток-балерин самое громкое имя — Светлана Захарова , выдвинутая на премию за партию Анастасии в " Иване Грозном " в Большом театре. С ней будут соревноваться Аманда Гомес из Казанского театра оперы и балета, Дрю Джакоби из Королевского балета Фландрии, Юргита Дронина из Английского национального балета, Ако Конодо из Австралийского балета и Сэ-Ын Пак из Балета Парижской оперы.

Семеро танцовщиков собрала мужская номинация. Это — премьер Большого театра Владислав Лантратов (за исполнение заглавной партии в «Нурееве»), Кевин Джексон из Австралийского балета, Даниэль Камарго и Марайн Радемакер (оба — из Национального балета Нидерландов), а также Пабло Легаса из Балета Парижской Оперы, Микеле Сатриано из Балета Римской оперы и Исаак Эрнандес из Английского национального балета.

Как отмечалось на пресс-конференции, не каждый год в круг внимания международного жюри попадают композиторы и сценографы балета. На этот раз в композиторской номинации значатся три претендента: Жорже Ду Пейше, Берна Сеппас и Илья Демуцкий, выдвинутый на приз Benois de la dansе за музыку к балету «Нуреев». А в номинации сценографов два соискателя — Гринго Кардия и Кирилл Серебренников (за декорации к балету «Нуреев»).

Фестиваль «Балетного Бенуа»

Борьба за «Балетного Бенуа» обещает быть напряженной. Но до развязки еще больше месяца, ведь объявление лауреатов состоится 5 июня на Исторической сцене Большого театра. Тогда будут розданы призы (автором наградной статуэтки является потомок семейства Бенуа — парижский скульптор Игорь Устинов ) и пройдет гала-концерт новых лауреатов. А на следующий день — 6 июня — на сцену выйдут лауреаты прошлых лет и дадут свой вечер, посвященный 200-летию великого хореографа Мариуса Петипа.

Как сказал в интервью ТАСС художественный руководитель Приза Юрий Григорович, «программа „Бенуа“ в основных чертах закреплена и не меняется четверть века. Ее цель — поиск лучших работ артистов, хореографов, композиторов, художников, либреттистов».

"Но наполнение этой формы каждый раз иное, отличное от предыдущего года. Ведь в искусство приходят новые имена, да и у признанных мастеров меняется их отношение к профессии и ко времени. А, значит, и танцевальный язык меняется в новых сочинениях", — отметил хореограф.

"В этом году мы даем большое гала-представление, посвященное 200-летию Мариуса Петипа. На нем ожидается сразу четыре мировых премьеры. Мотивы хореографии великого учителя претворятся в новой хореографии наших номинантов", — сказал Григорович.