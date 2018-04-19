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Серебренников номинирован на приз «Бенуа де ла данс» как сценограф
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Серебренников номинирован на приз «Бенуа де ла данс» как сценограф 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Кирилл Серебренников выдвинут как номинант на приз «Бенуа де ла данс» в категории сценографа за балет «Нуреев», премьера которого состоялась в Большом театре, сообщили на пресс-конференции, которая состоялась в ГАБТ в преддверии фестиваля.
Кроме того, в числе хореографов семь номинантов на приз «Бенуа», в числе которых знаменитый балетмейстер Джон Ноймайер, Юрий Посохов, Александр Экман. Среди номинированных танцовщиц шесть балерин, от России — прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. В числе танцовщиков номинированы семь человек, в числе которых Россию представляет ведущий артист Большой театра Владислав Лантратов.
В этом году на приз «Бенуа» номинированы два композитора — автор балета «Нуреев» Илья Демуцкий и Жорже ду Пейше. В качестве сценографа вместе с Кириллом Серебренниковым выдвинут бразильский художник Гринго Кардия.
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